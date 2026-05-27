Трамп именовао Бондијеву за члана одбора за вјештачку интелигенцију

Предсједник САД Доналд Трамп именовао је бившег државног тужиоца Памелу Бонди за члана савјетодавног одбора усредсређеног на политику у вези са вјештачком интелигенцијом и иницијативе повезане са државном инфраструктуром, јавио је портал "Аксиос".
У извјештају се наводи да ће Бондијева бити члан предсједничког Савјета стручњака за науку и технологију, гдје ће помагати у координацији активности између федералне владе и кључних лидера технолошке индустрије укључених у обликовање политике повезане са вјештачком интелигенцијом и инфраструктурне иницијативе, преноси "Аднкронос".
Савјетом предсједавају Дејвид Сакс и Мајкл Крациос, а међу члановима је и неколико високопозиционираних руководилаца у области технологије.
