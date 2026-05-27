34 године од формирања Ваздухопловства и противваздушне одбране ВРС

Аутор:

АТВ
27.05.2026 11:31

Коментари:

0
Oбиљежавање Дана и 34 године од формирања Ваздухопловства и противваздушне одбране Војске Републике Српске На војном аеродрому Маховљани .
Фото: АТВ/Бранко Јовић

На војном аеродрому Маховљани почело је обиљежавање Дана и 34 године од формирања Ваздухопловства и противваздушне одбране Војске Републике Српске у организацији Трећег пјешадијског Република Српска пука.

Служен је парастос погинулим припадницима Ваздухопловства и противваздушне одбране Војске Српске, а планирано је и полагање вијенаца.

Парастосу су присуствовали министар рада и борачко-инвалидске заштите Републике Српске Радан Остојић, изасланик српског члана Предсједништва БиХ Маја Гачић, чланови породица погинулих, представници борачких категорија и Града Лакташи.

