Стручњаци сагласни: Свакодневна шетња је кљчна за здравље

Седентарни начин живота повезан је са већим ризиком од хроничних болести и лошијим општим здрављем. Ходање је практичан и доступан начин да останете активни, без обзира на темпо или трајање.

Република Српска Додик пред обраћање на Међународном форуму у Москви: Останак у БиХ - опасност

Кратка шетња може много да допринесе здрављу тијела и ума. Овај вид кретања са малим оптерећењем користи сваком аспекту здравља, од расположења и мозга до срца, костију, мишића и метаболизма.

- Свакодневно ходање један је од најједноставнијих начина да подржите опште здравље - каже др Кристина Ле-Шорт .

Зато не чуди да, ако не правите дневне кораке, ваше здравље може трпјети. Али колико је то заиста штетно?

Повећан ризик од хроничних болести

- Низак ниво активности повезан је са лошијим кардиоваскуларним и метаболичким здрављем - каже Ле-Шорт. Седентарни начин живота повезује се са већим ризиком од хроничних стања попут дијабетеса типа 2, срчаних болести... Ако проводите превише сати сједећи и не крећете се довољно током дана, ваше физичко здравље може бити нарушено.

Хроника Тужиоцу пријећено да ће "добити иза ушију”, судији послата пријетећа порука

Најједноставније рјешење? Ходајте. Велика студија из 2025. показала је да је само 15 минута брзог ходања дневно повезано са готово 20 одсто мањим ризиком од преране смрти из било ког узрока.

Лошије расположење

Ходање подржава ментално здравље једнако као и физичко. Без њега "више немате неурохемијске користи које ходање пружа", каже др Ешли Каценбек, што може допринијети проблемима попут анксиозности и депресије.

Истраживања показују да дуготрајно сједење може повећати ризик од депресије. Код адолесцената, сједење дуже од шест сати дневно повезано је са анксиозношћу, ниским самопоуздањем и депресијом.

Насупрот томе, велика анализа 75 студија показала је да је ходање - без обзира на брзину, удаљеност или трајање - повезано са значајним побољшањима код депресије и анксиозности.

Свијет Дјевојчица (2) пала са 11. спрата док је отац пијан спавао у соби: Није јој било спаса

Смањена покретљивост

Без редовног ходања, ваша покретљивост може временом опадати.

- Код људи са хроничним болом то може учинити свакодневне активности тежим и повећати страх од кретања - каже Ле-Шорт.

Одржавање активности постаје још важније с годинама, јер су старије особе склоније седентарном начину живота, што може отежати свакодневне активности и повећати ризик од инвалидитета.

- С друге стране, редовно ходање може помоћи да се смањи укоченост и спречи губитак функције који се јавља када активност постепено опада - каже Ле-Шорт.

Република Српска Минић: Поносан сам на омладину коју имамо

Чак и мале количине ходања могу помоћи у очувању покретљивости и независности како старите.

Лоше здравље костију

- Како старимо, ходање помаже у одржавању густине костију - каже др Нора Константино. Судија из 2022. показала је да брзо ходање у трајању од 30 минута најмање три пута недјељно побољшава минералну густину костију код жена прије менопаузе.

Друга студија код старијих жена показала је да око 10.000 корака дневно (било којим интензитетом) повезано са већом густином костију. Ако не ходате редовно, можете пропустити ове заштитне ефекте.

Ако вам 10.000 корака дјелује недостижно, почните од малог и постепено повећавајте према ономе што вам одговара.

Свијет Дјевојчица (2) пала са 11. спрата док је отац пијан спавао у соби: Није јој било спаса

Когнитиван пад

Прескакање редовних шетњи може утицати и на здравље мозга, каже Константино. Нижи нивои физичке активности повезани су са већим ризиком од деменције.

С друге стране, досљедно ходање може одржати ваш мозак здравим како старите. Студија из 2021. показала је да су одрасли старији од 65 година, након шестомјесечног програма ходања, имали побољшања у пажњи, памћењу и извршним функцијама.

Зато смјернице за физичку активност у САД препознају побољшање когниције као једну од кључних здравствених користи физичке активности код одраслих старијих од 50 година.

Да ли морате да ходате?

Ако вам ходање не одговара, постоји много других начина да остварите физичке и менталне користи кретања. Свака активност се рачуна.

Свијет Жена из Србије страдала у Грчкој: Тијело извучено из мора

- Циљ је да се више крећете, а мање сједите. Зато пронађите активност која вам прија и покушајте да је радите неколико дана у недјељи, па постепено повећавајте број дана или трајање - каже Константино. Смјернице препоручују комбинацију аеробних и вјежби снаге током недјеље, па је добро имати оба у виду док истражујете различите облике кретања.

- Вожња бицикла, пливање, вјежбе у води, тренинг снаге, јога, таи чи, плес и структурисана физикална терапија могу подржати покретљивост, кондицију и функционалност - каже Ле-Шорт.

- Најважније је пронаћи облик кретања који је безбједан, реалан и одржив.

(Б92)