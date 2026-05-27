Превентивне мјере због могуће несташице воде у Бањалуци

Аутор:АТВ
Коментари:1
Градски штаб за ванредне ситуације усвојио је сет превентивних мјера с циљем очувања уредног водоснабдијевања на подручју Бањалуке током предстојећег сушног периода.
На редовној сједници Градског штаба за ванредне ситуације разматрано стање водоснабдијевања становништва на територији града, те најављено формирање стручно-оперативног тима који ће реаговати у случају евентуалних несташица воде, саопштено је из Градске управе.
Чланове Штаба су представници предузећа "Водовода" информисали о тренутном стању водоснабдијевања, као и о инфраструктурним пројектима на којима се тренутно ради, са посебним акцентом на изградњу и унапређење водоводне мреже према поткозарским селима, која су у прошлости представљала највећи изазов.
Градски штаб за ванредне ситуације једногласно је усвојио приједлог да се донесе одлука о мјерама штедње и ограничене потрошње воде из јавне водоводне мреже током сушног периода, преноси СРНА.
Договорено је и да се организује обилазак мјесних заједница које су се претходних година суочавале са проблемима несташице воде.
Упутили су апел грађанима и привредним субјектима да воду користе рационално и одговорно како би водоснабдијевање остало стабилно током љетних мјесеци.
