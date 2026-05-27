Едукација за бањалучке основце - "Оружје не штити, оружје убија"

У оквиру превентивне кампање МУП-а Српске, полицијски службеници ће сутра у Основној школи „Петар Петровић Његош“ у Бањалуци одржати предавање о опасностима које носе ватрено оружје и минско-експлозивна средства.
Предавање, које почиње у 10.10 часова, организовано је са циљем да се најмлађи суграђани кроз директан разговор са полицијом упознају са озбиљним ризицима које носе незаконита употреба ватреног оружја и неопрезно руковање минско-експлозивним средствима.
„Циљ ове кампање је подизање свијести код дјеце школског узраста о потенцијалним опасностима, како бисмо превентивним дјеловањем спријечили могуће трагедије и нежељене посљедице“, наводе из Полицијске управе Бањалука.
Тренутно на програму