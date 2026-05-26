Више од 2.000 дјеце чека на мјесто у вртићу

Аутор:АТВ
Коментари:0
Иако је вртић у бањалучком насељу Панорама коначно почео са радом, проблем са смјештајем малишана у граду остаје алармантан. Слободних мјеста нема, а на листи чекања је и даље више од 2 000 дјеце.
„На овом конкурсу за овај вртић који је примао око 150 дјеце - пријавило се преко 500 заинтересованих малишана. Тако да и овђе у Паприковцу остаје велика потреба за проширење капацитета јавних вртића што значи да је велико интересовање у овом насељу упркос отварању овог вртића“, рекао је Петар Јокановић, директор Центра за предшколско васпитање и образовање.
Из градске скупштине подсјећају да је овај објекат завршен још крајем 2024. године, те оптужују Градску управу да свјесно кочи изградњу нових вртића за које је новац већ обезбијеђен.
"Градња ниједног вртића претходних годину дана није почела, не јер недостају финансијска средства – већ зато што Градска управа не жели да одреди локације које треба. Апелујем на њих да се отвори и вртић у насељу Новоселија, који је завршен у октобру 2024. Године“, рекао је Богољуб Зељковић, одборник СНСД-а у Скупштини града.
Кабинет предсједника Републике Српске издвојио више од 20 милиона КМ претходних годину дана за вртиће у 18 локалних заједница широм Српске, гдје су послови у различитим фазама - од припремне документације до завршетка изградње објеката. А због свих малишана који су остали без свог мјеста у вртићима реаговао је и врх СНСД-а, позивајући локалне власти на хитну сарадњу.
"Апелујем још једном на ГУ да сједну са нама да нађемо рјешења што се тиче Бањалуке. Јер заиста 2000 дјеце која чекају је алармантан проблем који морамо да ријешимо што је прије могуће", рекао је Игор Додик, организациони секретар СНСД-а.
Нови уписни рок почиње већ у јулу. Хоће ли Бањалука дочекати јесен са новим вртићима за малишане или са још дужим листама чекања, зависи од тога да ли ће потребе дјеце надјачати политичка превирања.
Преузимање дијелова текста или текста у цјелини је дозвољено уз обавезно навођење извора и уз постављање линка ка изворном тексту на порталу atvbl.rs.
Бања Лука
1 ч0
Бања Лука
3 ч0
Бања Лука
7 ч2
Бања Лука
11 ч0
Најновије
19
44
19
43
19
33
19
33
19
32
Тренутно на програму