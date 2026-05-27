Приједорчанин насрнуо на полицајца током хапшења

Приједорчанин Д.Ђ. лишен је слободе након што је нарушио јавни ред и мир, а потом пружио активан отпор и напао полицијског службеника који је покушао да га приведе.
Како су навели из полицијске управе Приједор, осумњичени је одбио да поступи по наређењу полицијских службеника, након чега је дошло до физичког насртаја на једног од њих.
Због нарушавања јавног реда и мира, осумњиченом је уручен прекршајни налог по члану 8. Закона о јавном реду и миру. Међутим, због напада на службено лице, против њега слиједи и кривична пријава.
Након што се комплетирају сви докази, Окружном јавном тужилаштву у Приједору биће достављен извјештај о почињеном кривичном дјелу "Напад на службено лице у вршењу службене дужности".
