Кум изазвао незапамћени скандал на свадби

Аутор:АТВ
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На једној свадби у околини Краљева избио је потпуни хаос када је кум младожењи, током здравице у пуној сали, рекао да му врати дуг од 2.000 евра.
Према ријечима гостију, атмосфера на свадби је била сјајна све до тренутка када је дошло вријеме за наздрављање.
Гости су се редали, а онда је на ред дошао и младожењин кум. У почетку је причао како су се упознали, како су заједно одрастали, сви су се смијали.
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"А онда је одједном рекао: 'Желим ти срећан брак и надам се да ћеш сада, као породичан човјек, коначно наћи времена да ми вратиш дуг од 2.000 евра'", открива један од гостију и наставља:
"Мислили смо да је шала. Нико није реаговао. Онда смо видјели да се младожења уопште не смије. Кум је наставио да говори о новцу који је наводно позајмио пријатељу прије неколико година како би му помогао да купи стан. Рекао је да га је годинама чекао и да му је доста обећања. Тад је настао мук. Међутим, ситуација је додатно ескалирала када је један члан породице младожење покушао да куму одузме микрофон. Тада је почело међусобно добацивање. Кум је тврдио да говори истину, а са друге стране су му викали да није вријеме ни мјесто за такве ствари. Музика је стала усред пјесме", истакао је.
Гости тврде да је млада у једном тренутку бризнула у плач.
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"Била је видно потресена. Устала је од стола и изашла из сале заједно са кумом и неколико другарица. Многи су кренули за њом да виде шта се дешава. Док су једни покушавали да утјеше младу, у сали је расправа постајала све гласнија. Неколико старијих чланова породице стало је између завађених страна како не би дошло до физичког сукоба. Вјерујте ми, мало је фалило да неко некога удари. Никада нисам видио такву ситуацију на свадби", тврди један од гостију, преноси "Курир".
Послије скоро 40 минута тензије, младенци су се вратили у салу. Младожења је, према ријечима присутних, пришао куму и након краћег разговора њих двојица су се руковала пред гостима.
Музика је потом настављена, а славље је трајало до касно у ноћ, али многи кажу да је скандал остао главна тема међу званицама.
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"Храна је била одлична, музика врхунска, али нико данас не прича ни о једном ни о другом. Сви причају само о куму и оних 2.000 евра", кроз смијех каже један од гостију.
Да ли је спорни дуг заиста постојао или је све била неслана шала која је пошла по злу, остало је нејасно. Једно је сигурно – ова свадба ће се још дуго препричавати.
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