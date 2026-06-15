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Трагедија избјегнута за длаку: Мајка и дијете на Тари налетјели на медвједа

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АТВ
15.06.2026 22:07

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Медвјед
Фото: pexels/ Andrey Dvoretskiy

У селу Заовине на Тари мајка и дијете (3) налетјели су на медвједа. На срећу, трагедија је избјегнута.

Мајка, која је налетјела на медвједа током шетње по селу Заовине, са трогодишњим дјететом, упозорила је шетаче да повећају опрез.

Према њеним ријечима, током шетње угледала је дивљу звијер на само око 30 метара од њих.

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"Људи који шетате Таром, поведите рачуна, моје трогодишње дијете и ја смо прије осам дана током шетње на Заовинама према засеоку Доње Караклије наишле у шуми на медвједа, био је само на 30 метара удаљен од нас! Виша сила и моје исконтролисано понашање су нам помогли да се без посљедица склонимо са тог мјеста. Медвјед је био пропет, али мечићи у том моменту нису били поред њега, па смо добро прошле. Мјештанин је колима наишао баш ту на истом мјесту и затекао на путу њене мечиће, а потом и исту ту мечку која је била спремна да га нападне", написала је жена на Фејсбук страници "Љубитељи планине Тара", преноси Информер.

Преузимање дијелова текста или текста у цјелини је дозвољено уз обавезно навођење извора и уз постављање линка ка изворном тексту на порталу atvbl.rs.

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Тагови :

Медвјед

напад медвједа

Србија

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