Лукашенко: Кијев нема чега да се плаши од Бјелорусије

Аутор:АТВ
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Украјина нема апсолутно чега да се плаши од Бјелорусије, изјавио је бјелоруски предсједник Александар Лукашенко.
"Апсолутно ничега. И они то знају и војска то зна. Народ Украјине то зна. Због неких политичких амбиција, ово питање се подгријава", рекао је Лукашенко у интервјуу "Ал Арабији".
Ако Бјелорусија уђе у сукоб у Украјини, каже Лукашенко, рат ће добити нову димензију и постати рат Бјелорусије и Русије против НАТО савеза, преноси Срна.
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