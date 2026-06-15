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Лукашенко: Кијев нема чега да се плаши од Бјелорусије

Аутор:

АТВ
15.06.2026 21:52

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Лукашенко: Кијев нема чега да се плаши од Бјелорусије
Фото: Танјуг/АП

Украјина нема апсолутно чега да се плаши од Бјелорусије, изјавио је бјелоруски предсједник Александар Лукашенко.

"Апсолутно ничега. И они то знају и војска то зна. Народ Украјине то зна. Због неких политичких амбиција, ово питање се подгријава", рекао је Лукашенко у интервјуу "Ал Арабији".

Ако Бјелорусија уђе у сукоб у Украјини, каже Лукашенко, рат ће добити нову димензију и постати рат Бјелорусије и Русије против НАТО савеза, преноси Срна.

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Тагови :

Александар Лукашенко

Бјелорусија

Кијев

Украјина

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