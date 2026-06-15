Пет знакова да вам недостаје калцијум: Реагујте на вријеме

Аутор:АТВ
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Иако се калцијум најчешће повезује са здрављем костију, његова улога у организму много је шира.
Калцијум је неопходан за правилан рад мишића, нерава и срца. Ипак, многи људи га не уносе у довољним количинама. Истраживања показују да велики дио популације не уноси препоручене дневне количине калцијума. Организам често шаље суптилне знакове упозорења много прије него што дође до озбиљнијих проблема, попут прелома костију.
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Калцијум је најзаступљенији минерал у људском тијелу.
“Он је кључан за изградњу и одржавање јаких костију и зуба, али такође подржава рад мишића, пренос нервних импулса, згрушавање крви и ослобађање хормона”, објашњава нутриционисткиња Роксана Ехсани.
Учестали грчеви могу бити знак да не уносите довољно калцијума.
“Калцијум је неопходан за правилно стезање мишића, па укоченост или грчеви могу указивати на његов недостатак”, наводи нутриционисткиња Елизабет Ворд.
Калцијум дјелује као електролит важан за функционисање нерава и мишића. Када ниво калцијума у крви опадне, нерви могу постати преосјетљиви, што изазива грчеве и трзаје мишића.
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Ако у посљедње вријеме имате више проблема са зубима, можда би требало да провјерите унос калцијума.
“Ако неко има лоше орално здравље, на примјер крхке зубе, ослабљене коријене или иритиране десни, могуће је да не уноси довољно калцијума”, каже Ехсани.
Око 95 одсто масе зуба чини калцијум-фосфат, минерал који им даје чврстину. Дуготрајан недостатак калцијума може нарушити здравље зуба и усне дупље.
Ако примјећујете повећану осјетљивост зуба, честе кварове или нелагодност приликом жвакања, посавјетујте се са стоматологом.
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“Калцијум учествује у раду нервног система, па при његовом недостатку можете осјетити трнце у рукама, ногама или око усана. Утрнулост и пецкање спадају међу најчешће знакове ниског нивоа калцијума”, објашњава Ворд.
Пошто калцијум помаже у преносу електричних сигнала између нервних ћелија, његов мањак може довести до поремећаја у комуникацији нерава, што изазива осјећај пецкања, трњења или утрнулости.
Калцијум има важну улогу у одржавању равнотеже течности у организму и правилном раду срца.
“Нормалан срчани ритам зависи од адекватног нивоа калцијума, а успорен рад срца и низак крвни притисак могу бити симптоми хипокалцемије”, истиче Ворд.
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Другим ријечима, недовољан унос калцијума може пореметити електричне импулсе који регулишу рад срца, што потенцијално може довести до брадикардије (успореног рада срца) или хипотензије (ниског крвног притиска).
Смањену густину костију није лако примијетити без прегледа, али она може бити важан показатељ дуготрајног недостатка калцијума.
“До губитка коштане масе долази када организам узима калцијум из костију како би одржао његов ниво у крви. У костима се налази чак 99 одсто укупног калцијума у тијелу”, објашњава Ворд.
Када унос калцијума није довољан током дужег периода, посљедице могу бити ослабљене кости и чешћи преломи.
“Код спортиста и физички активних особа учестали стрес преломи или повреде костију могу бити знак да организам не добија довољно калцијума за одржавање њихове чврстине”, додаје Ехсани.
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Млијечни производи спадају међу најбогатије изворе калцијума, али постоје и друге опције за оне који их не конзумирају.
У исхрану можете укључити:
По потреби, додаци исхрани могу послужити као додатна подршка. Организам најбоље апсорбује калцијум у дозама до 500 мг одједном, а препоручује се избор препарата који садрже и витамин Д, јер он побољшава његову апсорпцију.
(Индекс.хр)
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