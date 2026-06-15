Logo

Пет знакова да вам недостаје калцијум: Реагујте на вријеме

Аутор:

АТВ
15.06.2026 21:31

Коментари:

0
Таблете витамини
Фото: pexels/Picas Joe

Иако се калцијум најчешће повезује са здрављем костију, његова улога у организму много је шира.

Калцијум је неопходан за правилан рад мишића, нерава и срца. Ипак, многи људи га не уносе у довољним количинама. Истраживања показују да велики дио популације не уноси препоручене дневне количине калцијума. Организам често шаље суптилне знакове упозорења много прије него што дође до озбиљнијих проблема, попут прелома костију.

СПЦ

Друштво

Између операционог стола и чуда: Зоркина исповијест о исцјељењу

Калцијум је најзаступљенији минерал у људском тијелу.

“Он је кључан за изградњу и одржавање јаких костију и зуба, али такође подржава рад мишића, пренос нервних импулса, згрушавање крви и ослобађање хормона”, објашњава нутриционисткиња Роксана Ехсани.

Грчеви у мишићима

Учестали грчеви могу бити знак да не уносите довољно калцијума.

“Калцијум је неопходан за правилно стезање мишића, па укоченост или грчеви могу указивати на његов недостатак”, наводи нутриционисткиња Елизабет Ворд.

Калцијум дјелује као електролит важан за функционисање нерава и мишића. Када ниво калцијума у крви опадне, нерви могу постати преосјетљиви, што изазива грчеве и трзаје мишића.

Ацо Пејовић

Сцена

Ацо Пејовић: Људи виде ауто и кућу, а не трошкове

Проблеми са зубима

Ако у посљедње вријеме имате више проблема са зубима, можда би требало да провјерите унос калцијума.

“Ако неко има лоше орално здравље, на примјер крхке зубе, ослабљене коријене или иритиране десни, могуће је да не уноси довољно калцијума”, каже Ехсани.

Око 95 одсто масе зуба чини калцијум-фосфат, минерал који им даје чврстину. Дуготрајан недостатак калцијума може нарушити здравље зуба и усне дупље.

Ако примјећујете повећану осјетљивост зуба, честе кварове или нелагодност приликом жвакања, посавјетујте се са стоматологом.

Сунце и врућина

Свијет

Метеоролози упозоравају: 2027. би могла бити најтоплија у историји

Утрнулост и трнци

“Калцијум учествује у раду нервног система, па при његовом недостатку можете осјетити трнце у рукама, ногама или око усана. Утрнулост и пецкање спадају међу најчешће знакове ниског нивоа калцијума”, објашњава Ворд.

Пошто калцијум помаже у преносу електричних сигнала између нервних ћелија, његов мањак може довести до поремећаја у комуникацији нерава, што изазива осјећај пецкања, трњења или утрнулости.

Успорен рад срца

Калцијум има важну улогу у одржавању равнотеже течности у организму и правилном раду срца.

“Нормалан срчани ритам зависи од адекватног нивоа калцијума, а успорен рад срца и низак крвни притисак могу бити симптоми хипокалцемије”, истиче Ворд.

илу-мјесец-10032026

Занимљивости

Стиже млади Мјесец у Близанцима: Многима би могао промијенити планове

Другим ријечима, недовољан унос калцијума може пореметити електричне импулсе који регулишу рад срца, што потенцијално може довести до брадикардије (успореног рада срца) или хипотензије (ниског крвног притиска).

Честе повреде и преломи костију

Смањену густину костију није лако примијетити без прегледа, али она може бити важан показатељ дуготрајног недостатка калцијума.

“До губитка коштане масе долази када организам узима калцијум из костију како би одржао његов ниво у крви. У костима се налази чак 99 одсто укупног калцијума у тијелу”, објашњава Ворд.

Када унос калцијума није довољан током дужег периода, посљедице могу бити ослабљене кости и чешћи преломи.

“Код спортиста и физички активних особа учестали стрес преломи или повреде костију могу бити знак да организам не добија довољно калцијума за одржавање њихове чврстине”, додаје Ехсани.

поплава Сарајево

Градови и општине

Улице у Сарајеву поплављене, шахтови избацују воду: Саобраћај у колапсу

Како повећати унос калцијума?

Млијечни производи спадају међу најбогатије изворе калцијума, али постоје и друге опције за оне који их не конзумирају.

У исхрану можете укључити:

  • обогаћене сокове од поморанџе,
  • сојино млијеко,
  • интегралне житарице,
  • тофу,
  • сардине и лосос из конзерве.

По потреби, додаци исхрани могу послужити као додатна подршка. Организам најбоље апсорбује калцијум у дозама до 500 мг одједном, а препоручује се избор препарата који садрже и витамин Д, јер он побољшава његову апсорпцију.

(Индекс.хр)

Преузимање дијелова текста или текста у цјелини је дозвољено уз обавезно навођење извора и уз постављање линка ка изворном тексту на порталу atvbl.rs.

Подијели:

Тагови :

калцијум

здравље

организам

Коментари (0)

Прочитајте више

Пар се свађа близу шеталишта поред плаже по сунчаном дану.

Љубав и секс

Психолози сматрају да су ово највећи непријатељи везе: Није превара у питању

4 ч

0
Милан Станковић пјевач из Србије

Сцена

Откривено када се Милан Станковић враћа на сцену

5 ч

0
Јако невријеме праћено градом величине љешника, које је послије подне захватило Пале, узроковало је нестанак струје у дијелу ове општине.

Градови и општине

Град оставио дио општине без струје: Јако невријеме погодило Пале

5 ч

0
Данило Шиповац, фудбалер

Фудбал

Шиповац близу трансфера у Индонезију

5 ч

0

Више из рубрике

Ебола Африка Конго

Здравље

Рекордан број обољелих од еболе

6 ч

0
Фонд здравственог осигурања Републике Српске

Здравље

ФЗО Српске: Покренут скрининг за рано откривање рака дебелог цријева

13 ч

0
лијекови, путовање

Здравље

Путна апотека – шта је неопходно понијети на путовање?

1 д

0
Познати кардиолог упозорава: Све више људи између 30 и 40 година доживљава инфаркт

Здравље

Познати кардиолог упозорава: Све више људи између 30 и 40 година доживљава инфаркт

2 д

0

  • Најновије

23

02

Гд‌је су Зеленортска Острва? Прича о сензацији СП

23

01

Египат шокирао "Црвене ђаволе", Белгија спасила бод на старту Мундијала

22

53

Ове боје нас чине старијима: Истичу несавршености и умор на лицу

22

36

Трагедија која је потресла цијелу Србију: Радник погинуо под мистериозним околностима

22

34

Неко је богатији за 910.000 евра: Извучена лото петица

Тренутно на програму

Стање на граничним прелазима