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Откривено када се Милан Станковић враћа на сцену

Аутор:

АТВ
15.06.2026 19:12

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Милан Станковић пјевач из Србије
Фото: Screenshot / YouTube

Пјевачица Рада Манојловић открила је шта јој је Милан Станковић рекао о свом повратку на сцену, али и поруку коју је упутио медијима и фановима.

Иако Милан Станковић годинама није било у јавности, интересовање за његову каријеру и даље не јењава.

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Посљедњих неколико мјесеци све чешће се прича о његовом повратку на музичку сцену, а како се наводи, пјевач за јесен припрема нови албум.

Његова бивша дјевојка Рада Манојловић открила је шта јој је пјевач рекао о томе.

– Опет мене питате?! Рекао ми је да вам пренесем да ће вам се обратити када за то дође вријеме. Како може да издржи?! Ја не знам, ја бих из земље изашла као кртица. Ја бих рекла да нам је јесен јако рано – рекла је Рада у емисији “Премијера Викенд-Специјал” и додала:

– Ја нисам чула ниједну песму, а ако је истина да има албум, а да ми није зуцнуо ништа о томе, а ја њему шаљем све моје на реферат, онда… – изјавила је Рада Манојловић.

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Иначе, током година проведених далеко од рефлектора, о Станковићу су кружиле бројне приче.

Писало се да је желио да се замонаши, често је обилазио манастире и вријеме посвећивао духовном миру.

Његовом повратку нису се обрадовали само фанови, већ и бројне колеге попут Раде, али и Весне Змијанац која је открила да већ годинама убјеђује Станковића да сними албум.

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Тагови :

Милан Станковић

Пјевач

естрада

Рада Манојловић

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