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Пјевачица од првог хонорара купила пола телета

Аутор:

АТВ
15.06.2026 13:21

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Пјевачица од првог хонорара купила пола телета

Пјевачица се присјетила скромних почетака и првог наступа када је сав зарађени новац потрошила на храну за породицу

Пјевачица Јована Типшин изградила је успјешну каријеру и данас ужива у плодовима свог рада, али не крије да је одрастање било скромно и испуњено породичним вриједностима.

Рођена је у радничкој породици са још петоро браће и сестара, а дјетињство је провела у великој и сложној заједници.

"Одрасла сам на Звездари, у великој и сложној породици. Нас осморо дјеце, ја сам шеста по реду. Бака је живјела у једној кући, тетка у другој, а ми у трећој – све у истом дворишту. Било је пуно љубави, безбрижности и осмијеха. Данас на Звездари живи моја снаха, али, нажалост, брат ми је преминуо", испричала је пјевачица.

Њена породица се касније преселила на Бањицу, а родитељи су својим радом и пожртвованошћу били примјер дјеци.

"Долазим из радничке породице, моји родитељи су увијек били пожртвовани. Научили су ме да поштујем рад и друге људе. Та захвалност остала ми је урезана", навела је.

Свој први наступ имала је са свега 12 година, а у свијет музике увела ју је колегиница Оливера, гдје је пјевала уз искусније извођаче.

"Паре ми тада нису биле важне, жељела сам само да пјевам! А онда, када сам схватила да сам за то добила хонорар, прво што ми је пало на памет било је: „Хоћу да напуним фрижидер код куће“. Купила сам пола телета, тата је био пресретан! Тај осјећај да можеш да вратиш родитељима макар дио онога што су ти дали то је за мене највеће богатство", испричала је, преноси Аваз

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Тагови :

Јована Типшин

Пјевачица

од хонорара купила пола телета

новац

наступ

бакшиш

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