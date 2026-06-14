Уништен аутомобил Баке Прасета од 700.000€: Он побјеснио, појавио се и снимак!

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Јутјубер Бака Прасе објаснио је како је његов Порше од 700.000 евра оштећен прилико стављања фолија, због чега су стране кренуле да му испадају пластике, а прозори се не затварају једнако.
Бака који је недавно боравио у Монаку, гдје је ноћ у хотелу плаћао 8.000 евра, при повратку са путовања открио је да има проблема са својима аутомобилом од 700.000 евра.
Он је путем свог лајва открио како су радници при стављању фолије на аутомобил погрешно враћали дијелове због чега су кренуле да му испадају пластике.
- Ауто је направљен без грешке, али онда сам га ја послао на фарбање и онда на фолирање, а Mansory не ради фолије. Онда када су људи стављали заштитне фолије, скидали су све да би то добро направили. Онда су раз*ебали све, а то су прозори и мигавци - објаснио је он.
Бака је затим одвезао свој аутомобил код мајстора како би се ове потешкоће решиле, а тада је снимио шта све на аутомобилу тренутно не ваља.
Он је снимио поломљене пластике, односно мигавце, а затим и прозоре на аутомобилу који се не затварају правилно.
Сцена
2 седм2
Сцена
3 седм0
Сцена
1 мј2
Сцена
1 мј0
Сцена
3 ч0
Сцена
4 ч0
Сцена
7 ч0
Сцена
20 ч0
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