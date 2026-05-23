Потврђена оптужница против мушкарца за којег се сумња да је запалио аутомобил Баке Прасета

Више јавно тужилаштво у Београду подигло је оптужницу против Зорана Р. (22).
Наиме, оптужница је подигнута због постојања оправдане сумње да је у намјери да себи и другима прибави противправну имовинску корист, пријетњама покушао да изнуди новац, најмање 40.000 евра мјесечно од Богдана Илића, познатијег као Бака Прасе, чији је аутомобил намјерно запалио 16. фебруара 2026. године.
Оптужницом, која је предата Вишем суду у Београду на одлуку о потврђивању окривљеном се на терет ставља кривично дјело Изнуда у покушају у стицају са кривичним дјело изазивање опште опасности.
Постоји оправдана сумња да је Зоран Р. у намјери да изнуди од оштећеног најмање 40.000 евра на мјесечном нивоу, ради пружања услуге заштите од „врачарског клана“ на који се позивао, претио оштећеном могућим последицама, користећи такође детаље из приватног живота оштећеног, који су јавно објављени због природе његовог посла.
То је радио по налогу А.А. (против којег се води други поступак) који се распитивао и позивао на оштећеног у ресторану „Бабарога“.
Оштећени Богдан Илић, познатији као Бака Прасе, је јавно одбио услуге наводне заштите јер није желио никаква посла са њима.
Усљед тога је Зоран Р. 16. фебруара око 3.24 часова на паркингу зграде у којој живи Бака Прасе намјерно изазвао пожар на његовом возилу, поливши га и запаљивом течношћу и запаливши, на који начин је желио да покаже озбиљност пријетње и своју намјеру за изнуђивањем новца, стоји у саопштењу, преноси Блиц.
