Премијери Српске и Србије обишли болницу у Требињу

23.05.2026 14:09

Премијер Владе Републике Српске Саво Минић и премијер Србије Ђуро Мацут током обиласка болнице у Требињу.
Фото: АТВ

Премијер Владе Републике Српске Саво Минић и премијер Републике Србије Ђуро Мацут обишли су данас нову Болницу "Свети архиђакон Стефан - 9. јануар" у Требињу.

Посјета овом елитном здравственом објекту уприличена је у оквиру званичног боравка делегација двије владе Херцеговини, чиме је још једном потврђена снажна подршка Београда развоју Српске.

Заједно са премијерима Минићем и Мацутом, у обиласку ове водеће здравствене установе у регији била је бројна висока делегација званичника са обје стране Дрине.

Комплекс су обишли министар здравља и социјалне заштите Републике Српске Ален Шеранић, министар правде Српске Горан Селак, те министар правде Србије Ненад Вујић. У пратњи су били и домаћин, директор Болнице Недељко Ламбета, амбасадор Србије у БиХ Иван Тодоров, као и државни секретар у Министарству грађевине, саобраћаја и инфраструктуре Србије Ранко Шекуларац.

Нова, савремена болница у Требињу свечано је отворена у јануару ове године и представља једну од највећих и најзначајнијих инвестиција у здравствени систем Републике Српске у посљедњих неколико деценија.

Овај болнички комплекс резултат је јасне стратешке визије и опредјељења руководства Републике Српске да улаже у здравље људи, сигурност заједнице и јачање свих крајева Српске.

Са више од 20 уређених служби и одјељења, капацитетом од 223 кревета и најсавременијом медицинском опремом, овај објекат пацијентима из Херцеговине, али и цијеле Републике Српске, пружа здравствену заштиту на највишем свјетском нивоу.

