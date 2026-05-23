Премијери Српске и Србије обишли болницу у Требињу

Аутор:АТВ
Премијер Владе Републике Српске Саво Минић и премијер Републике Србије Ђуро Мацут обишли су данас нову Болницу "Свети архиђакон Стефан - 9. јануар" у Требињу.
Посјета овом елитном здравственом објекту уприличена је у оквиру званичног боравка делегација двије владе Херцеговини, чиме је још једном потврђена снажна подршка Београда развоју Српске.
Заједно са премијерима Минићем и Мацутом, у обиласку ове водеће здравствене установе у регији била је бројна висока делегација званичника са обје стране Дрине.
Комплекс су обишли министар здравља и социјалне заштите Републике Српске Ален Шеранић, министар правде Српске Горан Селак, те министар правде Србије Ненад Вујић. У пратњи су били и домаћин, директор Болнице Недељко Ламбета, амбасадор Србије у БиХ Иван Тодоров, као и државни секретар у Министарству грађевине, саобраћаја и инфраструктуре Србије Ранко Шекуларац.
Нова, савремена болница у Требињу свечано је отворена у јануару ове године и представља једну од највећих и најзначајнијих инвестиција у здравствени систем Републике Српске у посљедњих неколико деценија.
Овај болнички комплекс резултат је јасне стратешке визије и опредјељења руководства Републике Српске да улаже у здравље људи, сигурност заједнице и јачање свих крајева Српске.
Са више од 20 уређених служби и одјељења, капацитетом од 223 кревета и најсавременијом медицинском опремом, овај објекат пацијентима из Херцеговине, али и цијеле Републике Српске, пружа здравствену заштиту на највишем свјетском нивоу.
