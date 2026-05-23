Logo
Large banner

Шеранић: Обрадићемо различите теме из области ендокринологије и дијабетологије

Аутор:

АТВ
23.05.2026 13:52

Коментари:

0
Министар здравља и социјалне заштите Републике Српске Ален Шеранић на конференцији за медије поводом 100 дана Владе.
Фото: АТВ/Бранко Јовић

Министар здравља и социјалне заштите Републике Српске Ален Шеранић истакао је значај Међународног симпозијума "Ендокринологија и дијабетологија у пракси", који се одржава у Требињу, јер обрађује различите теме из ове области међу којима су и оне које се тичу стицања потомства.

Шеранић је истакао да је симпозијум важан јер је са међународним учешћем и обрађује различите врсте тема из ендокринологије и дијабетологије.

"Нисмо се само фокусали само на шећерну болест, него и на друга обољења као што су тумори хипофизе, различита обољења штитне жлијезде, репродуктивну ендокринологију која је веома важна стицања потомства", рекао је Шеранић новинарима.

Паре

Занимљивости

Брдо новца затрпаће ова три знака током наредне седмице

Он је навео да ће уводно предавање Ђуре Мацута, професора ендокринологије, омогућити да се види начине како се лијече болести штитне жлијезде и какве су то нове научне праксе.

Шеранић је честитао организатору Удружењу ендокринолога и дијабетолога Републике Српске са надом да ће размијенити знања и искуства и унаприједити рад, првенствено младих стручњака, пише СРНА.

Преузимање дијелова текста или текста у цјелини је дозвољено уз обавезно навођење извора и уз постављање линка ка изворном тексту на порталу atvbl.rs.

Подијели:

Тагови :

Ален Шеранић

здравље

Требиње

дијабетес

Република Српска

Коментари (0)
Large banner

Прочитајте више

Особа избацује велику количину пара из кофера на сто.

Занимљивости

Брдо новца затрпаће ова три знака током наредне седмице

3 ч

0
Погинули младићи код Богатића

Хроника

Ово су младићи погинули код Богатића: Очевидац открио шта се догодило након несреће

3 ч

0
Милорад Додик, предсједник СНСД-а

Република Српска

Додик: Руководство Украјине у својој немоћи изгубило сваки људски осјећај

3 ч

6
Болница

Свијет

Риједак и опасан вирус шири се Њемачком: Готово сви заражени умиру, вакцине нема

4 ч

0

Више из рубрике

Милорад Додик, предсједник СНСД-а

Република Српска

Додик: Руководство Украјине у својој немоћи изгубило сваки људски осјећај

3 ч

6
Дарко Младић, син генерала Ратка Младића

Република Српска

Дарко Младић: Тешко стање генерала, готово да не прича - из УН нема никаквог одговора

5 ч

0
Милорад Додик, предсједник СНСД-а

Република Српска

Додик: Народ овдје тражи сигурност - осјећај да његова држава стоји иза њега

5 ч

6
Цвијановићева упутила телеграм саучешћа Сију: Дијелимо бол са пријатељским кинеским народом

Република Српска

Цвијановићева упутила телеграм саучешћа Сију: Дијелимо бол са пријатељским кинеским народом

6 ч

0

  • Најновије

17

18

Рубио: Остварен одређени напредак у спору између Вашингтона и Ирана

17

15

Тежак судар у БиХ, саобраћај отежан

17

08

Народ прича: Седмочлана породица Бановић из Кнежева с љубављу чува своје стадо и традицију

17

05

Омражене сандале из Југославије ће бити у тренду овог љета

16

59

Самохрани отац из Бањалуке од овчарства школује дјецу и чува огњиште

Тренутно на програму

Стање на граничним прелазима

Small banner