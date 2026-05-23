Шеранић: Обрадићемо различите теме из области ендокринологије и дијабетологије

Министар здравља и социјалне заштите Републике Српске Ален Шеранић истакао је значај Међународног симпозијума "Ендокринологија и дијабетологија у пракси", који се одржава у Требињу, јер обрађује различите теме из ове области међу којима су и оне које се тичу стицања потомства.
Шеранић је истакао да је симпозијум важан јер је са међународним учешћем и обрађује различите врсте тема из ендокринологије и дијабетологије.
"Нисмо се само фокусали само на шећерну болест, него и на друга обољења као што су тумори хипофизе, различита обољења штитне жлијезде, репродуктивну ендокринологију која је веома важна стицања потомства", рекао је Шеранић новинарима.
Он је навео да ће уводно предавање Ђуре Мацута, професора ендокринологије, омогућити да се види начине како се лијече болести штитне жлијезде и какве су то нове научне праксе.
Шеранић је честитао организатору Удружењу ендокринолога и дијабетолога Републике Српске са надом да ће размијенити знања и искуства и унаприједити рад, првенствено младих стручњака, пише СРНА.
