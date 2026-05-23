Дарко Младић: Тешко стање генерала, готово да не прича - из УН нема никаквог одговора

Здравствено стање генерала Ратка Младића и даље је тешко, а из УН нема никаквог одговора на писмо упућено након што је Међународни механизам за кривичне судове у Хагу одбио да га пусти на лијечење у Србију, рекао је Срни генералов син Дарко Младић.
Дарко Младић је навео да у посљедње вријеме није био у контакту са љекарима у Хагу, али да су они јуче послали одређену документацију коју ће српски љекари прегледати.
"Колико видим, нема ништа специјално", рекао је он.
Нагласио је да је генерал успио да га зове неколико пута у протеклих неколико дана, односно да су му дали телефон да чује породицу, али да је разговор врло редукован.
"Готово да ништа не прича, али њему дају телефон, па он може да чује шта му ми причамо. У суштини нема ништа ново по ономе што чујемо", појаснио је Дарко Младић.
Осврнувши се на писмо које је одбрана упутила комитетима за људска права УН у вези са одбијањем Механизма да његовог оца пусти на лијечење у Србију иако је у изузетно тешком здравственом стању и готово на самрти, Младић је рекао да нема никаквог одговора, да су они доста спори и да ће то трајати неко вријеме.
Указао је да је разматрање овог питања пред Савјетом безбједности у јуну једино што преостаје, те да са предсједником Међународног механизма за кривичне судове Грасијелом Гати Сантаном у овом тренутку нема шта да се расправља када је показала негативан став да не жели да га пусти.
"То нема сврхе", рекао је Дарко Младић.
Када је ријеч о јасној подршци Русије генералу, Дарко Младић је истакао да она значи Ратку и њему, те да је чудно да службеници УН игноришу земљу која је стални члан Савјета безбједности УН.
Генерал Младић је 10. априла имао мождани удар, а 2. маја још један, након чега му се здравствено стање додатно погоршало због озбиљних неуролошких, кардиоваскуларних и нефролошких здравствених проблема.
Он се од 2024. године налази у притворској болници у Хагу, гдје је под палијативном његом.
Међународни резидуални механизам за кривичне судове у Хагу више пута је одбио захтјев да генерал Младић буде пуштен на привремену слободу на лијечење у Србију.
