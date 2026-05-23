Позната пјевачица шокирала тврдњом: ''Мој муж је био са Милицом Тодоровић док сам била трудна''

Андреа Демировић је раније, под притиском јавности, говорила о афери супруга и детаљима емотивног краха који се, како је навела, догодио у периоду њене трудноће и непосредно након порођаја.

Тада је истакла да је одлучила да покрене развод и да се са бившим супругом разишла у тешком животном тренутку.

- Иако нисам планирала да се оглашавам поводом наслова у жутој штампи у којима је актер мој супруг, јер никада нисам осјећала потребу да приватним животом скрећем пажњу медија и публике на себе, овог пута, због великог притиска јавности, одлучила сам да дам изјаву. Дакле, Милош није разведен, још увијек смо у браку. Ангажовала сам адвоката и развешћемо се, на моју иницијативу. Немамо троје дјеце, већ једног предивног петомјесечног сина. Раздвојени смо, ја сам са бебом у Црној Гори - изјавила је тада Андреа за Блиц.

Андреа је до детаља описала тренутак када је сазнала да је њен муж у тајној вези са Милицом Тодоровић.

- До самог рођења нашег дјетета, осјећала сам се срећно и вољено у вези с Милошем, која је трајала пет година. Онда сам, у најосјетљивијем тренутку сваке жене, мјесец дана након порођаја, сазнала да сам један дужи временски период, који укључује и девет мјесеци моје трудноће, живјела у заблуди. Немам намјеру да коментаришем поступке и изборе мог и даље законитог супруга, јер, на крају крајева, он је ипак био мој избор, лош, али искључиво мој избор, као и због чињенице да је он отац мог дјетета. Немам намјеру да се овим поводом више оглашавам у медијима - закључила је Демировићева на крају своје емотивне исповести.

Подсјетимо, Милица Тодоровић недавно се породила и на свијет донијела сина Богдана, а о њеном љубавном животу од тада не престаје да бруји јавност јер се сазнало да је отац њеног дјетета ожењен.

Хаос је настао када се огласила Љ. М., наводна супруга оца Милициног дјетета, тврдећи да су њих двоје у браку већ 19 година и да имају два сина. Она је изјавила да јој је супруг тек прије мјесец дана саопштио вијести о дјетету са пјевачицом.

- Моја дјеца и ја преживљавамо пакао. Милица и ја смо лијепо разговарале, она је мени рекла да су они у вези годину дана и да она чека да се ми разведемо - изјавила је Љ. М.

Милица Тодоровић се тада огласила након порођаја.

- Постала сам мајка у околностима које нису једноставне. Нису ни црне ни бијеле. И од те истине не бјежим и не лажем. Али оно што се данас о мени говори нису чињенице, већ приче, претпоставке и туђа виђења. Иза тих ријечи стоји једна жена која се породила и која све то мора да носи на својим леђима. О свему о чему се данас говори, желим да јавности једног дана говорим мирно, јасно и чињеницама - када за то будем спремна. Разумијем да постоје снажне емоције. Разумијем и туђу бол. Али исто тако морам да кажем, боли и мене. Боли када се о теби говори без одговорности и прича нешто што није истина. Када се твој живот своди на наслове. Када се заборави да си прије свега човјек, жена, мајка - навела је она између осталог у свом саопштењу.

Преселила се

Милица није напустила луксузни крај у Београду у којем је живјела, већ је само прешла у оближњу зграду.

Она се иселила из старог стана и преселила неколико зграда даље, у нови стан.

Њена зграда се сада налази у централном дијелу лускузног насеља, а прекопута стана је и ресторан познатог колеге.

