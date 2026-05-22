Ђина Џиновић прекинула контакт са оцем: ''Тате ме је највише блам''

Ђина сада живи у Шпанији, што је Харис недавно потврдио.

Занимљивости Ова четири знака зарадиће брдо пара у јуну

- С њом имам неке прилично замрзнуте односе. И то је све што бих вам рекао. Да л' имамо комуникацију? Замрзнути односи - значи да нема ни одговора. Немам ја емоција више, искључио сам. Ја за Ђину кажем: "Нек је жива и здрава!". Отишла је у Барселону, тамо да студира нешто. Бави се неким својим послом, шта ја знам. Ето је тамо. Хоће да се уда, да направи своју дјецу, да направи своју фамилију и ја мислим да је то сасвим нормално за сваку женску особу. И да су најбољи односи, она би отишла једног дана из ове куће са својим мужем, да прави своју дјецу и породицу. Тако ће и Кан једног дана... Али Кан неће отићи, он ће остати овдје у овој кући - рекао је Харис Џиновић за "Курир".

Ђина је једном приликом истакла да не жели да се бави музиком попут оца.

- Ништа специјално немам за сада, ни на једној ни на другој страни, да ме баш занима... Ја имам таленат за пјевање, али много ме блам! Тата ме није слушао како пјевам, мама да. Највише ме тате блам! Он је ипак велики пјевач, то ми ствара притисак - говорила је Ђина Џиновић док је још увијек била у породичном дому у Београду у емисији "Практична жена".

Фудбал Дефинитивно крај за Рудар из Приједора

Мелина је, иначе, својевремено истакла како су њени насљедници навикли да она не буде увијек крај њих.

- Пошто ни прије нисам проводила дане у кући, неће ме на то навести ни овај нови, лијепи простор. Једноставно, нисам такав тип. Навикла сам на путовања, дружења, изласке. Од почетка брака нисам живјела уобичајено, прво због Харијевог посла, касније и свог. Дјеца су васпитана мало чергарски, навикли су да нисмо увијек ту, али им никада ништа није недостајало. Одличан сам организатор, а око њих је увијек било много људи који их воле и пазе: моја сестра, брат, мајка, отац. Та мјешавина утицаја била је одлична за њихову емотивну самосталност. Никада нису били везани за мене на тај начин да плачу ако нисам крај њих - казала је Мелина том приликом.