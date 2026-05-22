Један од омиљених пјевача из Звезда Гранда добио дијете

Аутор:АТВ
Жена пјевача Јоце Стефановића, Ива Бојановић, породила се и на свијет је донијела сина. Поносни родитељи су насљеднику дали име Вукан.
Иначе, Ива из претходне везе већ има двоје дјеце, а пјевачу је ово прво дијете.
На мрежама увелико пристижу честитке: "Браво мама", писало је на једној објави.
Мушко име Вукан је старо српско и старословенско име чије је основно значење "изведено од ријечи вук" (животиња), а у пренесеном смислу означава заштитника, неустрашивог борца и онога ко је спреман да сачува друге.
Поријекло: Име потиче од старословенске ријечи за животињу вук, што у историјском контексту вуче коријен и из ријечи са значењем "дерикожа".
Историјски значај: Име је дубоко укоријењено у српској традицији. Најпознатији историјски носилац овог имена био је велики жупан Вукан Немањић, најстарији син Стефана Немање и брат Светог Саве.
Пјевач је недавно признао да је спреман за изазове које доноси очинство и да једва чека да се оствари у новој улози, иако му је први сусрет са бебом још увијек непознаница.
"Уопште ме не хвата паника, баш се радујем и једва чекам. Спремам се да не спавам, то знам сигурно. Једино ме мало плаши мијењање пелена, али вјерујем да ће и то брзо ући у рутину. Тај први сусрет... мало ми је непознаница", рекао је, преноси "Блиц".
