Бачен сузавац на концерту Рики Мартина у Подгорици: Ево шта је пјевач поручио

Публика га је наградила аплаузом, а многи су га похвалили због овог потеза
На концерту порториканског пјевача Рики Мартин на Тргу независности бачен је сузавац, због чега је његов наступ накратко прекинут.
На друштвеним мрежама објављен је снимак на којем грађани бјеже с трга након што је бачен сузавац.
"Људи су плакали и бјежали с наступа Рикија Мартина. Бачен је сузавац. Многи су мислили да је бомба. Тек је сада настављен наступ", рекао је извор за Телеграф
Рики Мартин се убрзо вратио на сцену, а присутнима у публици је уз осмијех поручио:
"Ништа неће зауставити овај шоу. Желите ли још?"
Публика га је наградила аплаузом, а многи су га похвалили због овог потеза.
"И поред сузавца и прекида, човјек се вратио на бину и наставио пјевати за публику. То показује колико је професионалац и колико поштује људе који су дошли на концерт. Такве звијезде и вриједе сваки цент".
"Човјек је показао који је ниво. Класа".
"Било је 10/10. Џукела која је бацила сузавац је и даље џукела, али сада на куб, а ми смо се провели врхунски. Надам се да ће завршити у затвору", неки су од коментара на Инстаграму.
Рики Мартин одржао је концерт у Подгорици у оквиру прославе Дана независности Црна Гора.
Атмосферу су прије њега загријали Тамара Живковић, Милена Вучић и Ненад Кнежевић Кнез.
