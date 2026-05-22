Почело обиљежавање 34 године од смрти 12 бањалучких беба: Служен парастос

У Бањалуци је почело обиљежавање 34 године од смрти 12 бањалучких беба у тадашњем Клиничком центру, које су умрле због неразумијевања свјетских моћника који нису дозволили транспорт кисеоника.
Код споменика 12 беба на Новом гробљу свештенство Епархије бањалучке служи парастос којем, осим породица бањалучких беба, присуствују и министар просвјете и културе Републике Српске Боривоје Голубовић и министар за научнотехнолошки развој и високо образовање Драга Мастиловић.
Обиљежавању присуствују и предсједник Организације породица заробљених, погинулих бораца и несталих цивила Исидора Граорац, представници Министарства рада и борачко-инвалидске заштите Републике Српске и бањалучке градске управе.
У 11.00 часова предвиђено је полагање вијенаца и цвијећа на спомен-обиљежје "Живот" и обраћање званичника.
У 13.00 часова у Парку "Младен Стојановић" биће организована садња дрвећа и формирања Алеје "12 беба", мјеста поштовања и вјечног памћења, пише Срна
Из Републичке организације породица заробљених и погинулих бораца и несталих цивила, која је организатор обиљежавања, подсјећају на нехуману и нецивилизовану одлуку свјетских моћника из 1992. године којом је онемогућен транспорт кисеоника за Бањалуку због чега је у Клиничком центру Бањалука умрло 12 беба.
"Тринаеста беба умрла је 13 година касније, док је четрнаеста беба преживјела са тешким менталним и физичким оштећењима", подсјетили су из ове организације.
Одлуком Савјета безбједности УН у мају и јуну 1992. године били су забрањени међународни летови, чак и они са боцама кисеоника из Београда за Бањалуку, због чега је преминуло 12 тек рођених беба које су биле у инкубаторима. Прва беба умрла је 22. маја 1992. године, након чега је услиједила агонија и смрт осталих беба.
До 19. јуна исте године у Бањалуци је умрло 12 беба које су постале симбол кршења људских права и нељудскости међународне заједнице.
Агонија је прекинута пробојем коридора и спајањем бањалучке регије са осталим дијеловима Републике Српске и Србије.
Тринаеста беба Слађана Кобас изгубила је битку за живот са 14 година, а четрнаестој беби Марку Медаковићу недостатак кисеоника оставио је посљедице за цијели живот.
