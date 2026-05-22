Каран: Због неразумијевања и нехуманости бањалучким бебама одузето право на живот

Аутор:АТВ
Предсједник Републике Српске Синиша Каран истакао је да се у мају 1992. године у тишини бањалучког породилишта водила најтежа битка, битка новорођенчади за сваки удах.
"Због неразумијевања и нехуманости оних који су у том тренутку одлучивали о људским судбинама, тек рођеним бебама одузето је право на живот. Битку су изгубиле бебе због сурове политичке одлуке. Нечовјечност је надјачала људскост и управо због тога оваква одлука никада не може бити заборављена и опроштена", изјавио је Каран за Срну поводом обиљежавања 34 године од смрти 12 бањалучких беба у тадашњем Клиничком центру, које су умрле због неразумијевања свјетских моћника који нису дозволили транспорт кисеоника.
Предсједник Српске је подсјетио да су одлуком Савјета безбједности Уједињених нација, током маја 1992. године, забрањени међународни летови, па чак и хуманитарни летови који су из Београда требали да допреме пријеко потребни кисеоник за бањалучко породилиште.
"Неизмјерна и неописива бол и туга које је ова трагедија оставила иза себе један је од пресудних тренутака који је српске борце подстакао на одлучујућу акцију пробоја Коридора кроз Посавину. Херојском борбом отворен је пут живота и спаса, којим су Република Српска повезане са матицом Србијом, омогућавајући опстанак српског народа на овим просторима", нагласио је Каран
Он је истакао да је дужност Републике Српске да чува сјећање на 12 бањалучких беба и истину о њиховом страдању.
