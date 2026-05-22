Задовољавајући квалитет здравствених услуга у Српској

Квалитет здравствених услуга у здравственим установама Републике Српске је задовољавајући, али је ријеч о процесу који се стално унапређује, поручено је данас у Бањалуци на стручном семинару "Квалитет и сигурност у здравству – од система до пацијента".
Министар здравља и социјалне заштите Републике Српске Ален Шеранић рекао је да они који пружају квалитет, али и они који га прате, морају континуирано да уче и раде на томе.
Он је додао да се здравствене установе, сходно новим технологијама, морају стално прилагођавати новим процесима.
"Важно је да имамо сертификационе стандарде који се спроводе да би била обезбијеђена сигурна здравствена услуга. Здравствене установе усвајају те стандарде да би добиле статус сертификоване установе", изјавио је Шеранић новинарима.
Директор Агенције за сертификацију, акредитацију и унапређење квалитета здравствене заштите Републике Српске Дарио Додош сагласан је да је квалитет здравствених услуга у Српској задовољавајући, преноси Срна.
"Агенција прати индикаторе квалитета, посебно за секундарни ниво здравствене заштите, гдје се показује задовољавајући ниво. Квалитет није нешто што се уради и остави, већ се стално треба усавршавати", истакао је Додош.
Он је напоменуо да су култура и његовање квалитета кроз знање, одговорност, стручност и повезаност институција тема данашњег семинара, на којем учествује око 100 учесника из Републике Српске, Федерације БиХ, Србије и Хрватске.
Предавач на семинару Александар Џакула са Медицинског факултета у Загребу рекао је да је циљ да се питање квалитета из зоне контроле премјести у зону културе, односно приближи крајњем кориснику.
"Идеја је да се унутар здравствених установа и здравственог система креирају односи са људима који доживљавају културу као своје заједничко добро, не као нешто наметнуто, а што настоје пренијети на своје сараднике, касније и пацијенте", навео је Џакула
