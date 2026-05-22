Пронађен Даријо Корићанац, околности нестанка под лупом полиције

Огњен Матавуљ
22.05.2026 10:40

Даријо Корићанац Бањалучанин нестао на подручју Влашића код Травника
Даријо Корићанац из Бањалуке, који је нестао 19. маја, пронађен је жив и здрав на подручју Бабановца на Влашићу, потврђено је за АТВ.

Муамер Караџа, портпарол МУП-а Средње-босанског кантона, каже за АТВ да су Корићанца u 9.40 часова пронашли полицијски службеници ПУ Травник.

Дезорјентисан и дехидриран

”Он је пронађен жив и здрав, без видљивих повреда. Дјеловао је мало дезорјентисано и дехидрирано због чега је упућен у Дом здравља у Травнику како би му се указала адекватна помоћ”, рекао је Караџа.

У полицији нису могли да коментаришу да ли у цијелом случају има елемената било каквог кривичног дјела.

Истражују се околности нестанка

”Најбитније је да је нестало лице пронађено, али наравно да ће Сектор криминалистичке полиције утврђивати све околности нестанка”, рекао је Караџа.

Подсјетимо, Корићанац је посљедњи пут пут виђен у свом возилу у уторак, 19. маја, око 01.19 иза поноћи на подручју општине Кнежево. Возило које је користио пронађено је напуштено код православне цркве у мјесту Витовље. У возилу су затечени документи, телефон и друге личне ствари.

