За викенд сунчано и топло!

У Републици Српској за викенд ће бити сунчано и топло са максималном температуром ваздуха у недјељу од 23 до 29 степени Целзијусових, подаци су Хидрометеоролошког завода Републике Српске.
Сутра ће бити топло, претежно сунчано вријеме уз пролазну облачност. На истоку ће током дана доћи до умјереног развоја облачности који понегдје може условити краткотрају кишу.
Максимална температура ваздуха сутра ће бити од 22 до 27, а у вишим предјелима од 17 степени.
У недјељу ће бити претежно сунчано и врло топло, са максималчном температуром ваздуха од 23 до 29, а у вишим предјелима од 19 степени.
У понедјељак, 25. маја, наставиће се врло топло и претежно сунчано вријеме, преноси Срна
Максимална температура ваздуха у понедјељак биће од 24 до 30, а у вишим предјелима од 20 степени.
