Археолози скенирали Кеопсову пирамиду: Сада вјерују да су открили њену највећу тајну

Аутор:АТВ
Научници вјерују да су открили једну од највећих тајни Кеопсове пирамиде у Гизи - како је древна грађевина успјела да издржи земљотресе током 4.600 година.
Од тренутка када је саграђена, монументална пирамида преживјела је снажне потресе магнитуде и до 6,8 степени. Земљотреси те јачине могу да изазову озбиљна оштећења на објектима удаљеним чак 250 километара од епицентра. Ипак, грађевина подигнута за египатског фараона Кхуфуа, није претрпјела озбиљна унутрашња нити спољашња оштећења.
Стручњаци вјерују да су коначно одгонетнули енигму проучавајући инжењерске технике које су користили древни Египћани.
Међу кључним факторима наводе се - градња на чврстој кречњачкој подлози, савршено симетричан облик пирамиде, изузетно крута конструкција, као и посебне шупљине изнад Краљеве одаје које служе за ослобађање притиска.
“Ови налази указују да су древни египатски архитекти посједовали дубоко геотехничко знање“, навео је тим истраживача из Националног института за астрономију и геофизику.
“Пирамида се из инжењерског угла издваја одређеним геометријским карактеристикама и особинама које је чине једним од најбољих дизајна отпорних на земљотресе“, додали су.
У оквиру истраживања, објављеног у часопису Сајнтифик Репортс, научници су мјерили вибрације на 37 различитих локација унутар и око пирамиде. Анализе су обухватиле унутрашње одаје, камене блокове од којих је грађена, али и земљиште које је окружује.
Резултати показују да већина вибрација унутар пирамиде има фреквенцију између 2,0 и 2,6 Хз, што указује да се механички стрес равномјерно распоређује кроз читаву структуру.
С друге стране, вибрације тла око пирамиде имале су фреквенцију од свега 0,6 Хз.
Поменута разлика је од огромног значаја, јер су оштећења током земљотреса много већа када објекат и тло вибрирају сличним фреквенцијама, наводе истраживачи.
Пошто природна реакција пирамиде подразумева вибрације на знатно “бржим” и “крутијим“ фреквенцијама у односу на спорије помјерање тла, сеизмичка енергија се не преноси ефикасно на саму грађевину.
Истраживачи су открили и да се вибрације појачавају како се иде ка врху пирамиде, а највећи интензитет достижу у Краљевој одаји
Међутим, у шупљини која се налази непосредно изнад одаје вибрације су биле значајно слабије, што указује да је тај простор вјероватно направљен како би пружио додатну заштиту светој гробници, наводе у студији.
“Овај резултат је у складу са идејом да дизајн ових просторија доприноси смањењу оптерећења на Краљеву одају“, додали су.
Истраживачи сматрају да геометрија пет комора помаже у распршивању или преусмјеравању притиска током подрхтавања тла.
Древни Египћани су пирамиду подигли на изузетно чврстом кречњаку, што додатно повећава отпорност на земљотресе, преноси Дејли Мејл..
Конструкција је пројектована са широком базом и ниским центром масе, па је изузетно стабилна током снажних потреса.
Иако је немогуће са сигурношћу тврдити да су градитељи разумијели сеизмичку физику на начин на који је познајемо данас, истраживачи сматрају да су њихова геометрија и инжењерска рјешења били невјероватно напредни за то вријеме.
Другим ријечима, древни Египћани су успјели да направе конструкцију коју модерна сеизмичка инжењерија данас препознаје као изузетно ефикасну.
“Уочена разлика између фреквенције тла (0,6 Хз) и структуре пирамиде (2,3 Хз) указује на природно смањен ризик од резонанце, што је можда допринело невјероватној сеизмичкој издржљивости овог споменика током миленијума”, закључили су.
Ипак, додају и важну напомену:
“Свака тврдња да су древни египатски архитекти намерно оптимизовали пирамиду за земљотресе за сада остаје чиста спекулација“.
