Шта се крије испод Сфинге? Стари ЦИА документ покренуо нове теорије

Локација древне библиотеке за коју се вјерује да се налази испод Велике сфинге у Египту дуго је била једна од највећих археолошких мистерија.
Сада, документ ЦИА из 1952. године који се поново појавио у јавности, подгријава спекулације о легендарној "Дворани записа", након што је у каталогу фотографског материјала из доба Хладног рата уочена загонетна биљешка о "храму испод Сфинге".
Легенда о "Дворани записа" фасцинира јавност скоро читав вијек, а појединци тврде да митска архива садржи древне текстове, мапе и доказе о изгубљеној цивилизацији која је претходила забиљеженој историји.
Документ ЦИА на 10 страница, датиран 20. новембра 1952. године, носи наслов "Образац за презентацију графичког материјала" и чини се да биљежи 11 ролни црно-бијелих фотографских негатива снимљених између јула и децембра 1950. године.
Умјесто оперативног обавјештајног извјештаја, документ изгледа као обичан архивски каталог.
Међутим, теоретичари истичу да се фраза "Храм испод Сфинге" (Темпле ундер Спхинкс) јасно издваја, јер не представља уобичајен археолошки опис који се данас користи.
"Дакле, ЦИА зна за храм испод Сфинге. Хоћете ли и даље да тврдите да је Дворана записа лаж?", написао је један корисник на мрежи X.
Иако постојање скривеног храма испод Велике сфинге никада није потврђено, археолози одавно знају за антички "Храм Сфинге", грађевину која се налази директно испред споменика на висоравни Гизе.
Велики дио модерног мита приписује се америчком видовњаку Едгару Кејсију, који је 1930-их предвидио да ће скривена дворана са архивима Атлантиде једног дана бити откривена испод шапе Сфинге.
Према Кејсију, тајна архива садржи текстове који описују заборављену историју човјечанства, напредну науку и катастрофичне догађаје који су уништили раније цивилизације.
Његово предвиђање деценијама је хранило спекулације и подстицало експедиције око споменика.
Интересовање је интензивирано деведесетих година прошлог вијека, када су сеизмичке студије и радари који продиру у тло открили подземне шупљине и аномалије у близини Сфинге.
Јапански истраживачи са Универзитета Васеда, а касније и амерички тимови, уочили су необичне празнине испод висоравни Гизе, мада су водећи археолози оспорили да је ријеч о вјештачким коморама.
Познати египтолог Захи Хавас више пута је демантовао постојање Дворане записа, изјавивши: "Сфинга је потпуно истражена. Мој пријатељ и колега Марк Ленер и ја смо је истраживали 1979. године. Ништа слично Дворани записа није пронађено унутар или у близини Сфинге".
Додао је и да је одбијао захтјеве истраживача за ископавања испод Сфинге јер "немају смисла", тврдећи да докази показују да се испод лијеве шапе налази само чврста стијена.
Ипак, објављивање извјештаја ЦИА запалило је форуме посвећене теоријама завјере и заједнице које се баве древном историјом, при чему многи постављају исто питање: Да ли је служба открила нешто испод Сфинге прије више од 70 година?
"Наравно да у овим споменицима постоји нешто више од онога што нам говоре. Каже се да се Књига Тота налази испод Сфинге", написао је други корисник на Редиту.
"Књига Тота" је важан елемент египатске митологије и врти се око потраге Нефер-ка-птаха, египатског принца, за светим текстом који се приписује Тоту, богу мудрости. Легенда каже да је та књига наводно скривена унутар митске Дворане записа испод Велике сфинге у Гизи, преноси Еуроњуз.
Документ који је првобитно био означен као опасан за транспорт због запаљивог филма, данас је постао "експлозиван" на потпуно другачији начин - као гориво за нову генерацију истраживача који вјерују да историја Египта крије још много дубље тајне него што нам је речено.
