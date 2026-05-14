Студија показала да трећина килограма изгубљених помоћу лијекова отпада на мишиће и коштану масу

Трећина тјелесне масе изгубљене уз помоћ лијекова за мршављење попут „вегова“ и „маунџаро“ отпада на мишиће и коштану масу, а не на масно ткиво, показало је ново истраживање представљено на Европском конгресу о гојазности у Истанбулу.
Аутори студије упозорили су да би корисници такозваних ињекција за мршављење морали паралелно да раде тренинге снаге како би смањили ризик од слабости, прелома и остеопорозе у старијем добу, преносе медији.
Истраживање тима са Универзитета у Копенхагену обухватило је податке 1.334 особе које су смршале уз помоћ лијекова, баријатријске хирургије или дијете и физичке активности.
Код особа које су тежину смањивале дијетом и вјежбањем, губитак мишићне и коштане масе чинио је око 14 одсто укупног губитка килограма, док је код корисника лијекова за мршављење тај удио износио 32 одсто.
Истраживачи наводе да су особе које користе лијекове или се подвргавају хируршким процедурама у просјеку губиле више килограма, али и значајно више мишићне масе.
„Неопходно је укључити структурисано вјежбање у сваки програм мршављења како би се очувала мишићна и коштана маса“, наводи се у студији.
Према процјенама стручњака, око два милиона људи у Великој Британији користи лијекове за мршављење, док љекари упозоравају да их многи виде као брзо рјешење, без промјена у начину исхране и физичкој активности.
Аутори студије упозорили су да су људи који су изгубили значајну количину мишића изложени повећаном ризику од поновног добијања на тежини након престанка употребе лијекова, јер су мишићи метаболички активнији од масти.
Навели су и да губитак мишићне и коштане масе може да наруши физичку функцију и метаболичко здравље.
Професорка Дона Рајан из америчког биомедицинског истраживачког центра Пенингтон изјавила је да губитак немасне масе може довести до остеопорозе, слабости и прелома изазваних падовима.
„Потребно је промовисати физичку активност.Када особа брзо губи килограме, најбољи начин да заштити мишиће и кости јесте тренинг снаге“, рекла је Рајан.
Показало се такође да вакцине за мршављење смањују ризик од великог броја здравствених стања, укључујући срчане ударе, мождане ударе и болести бубрега. Међутим, подаци из испитивања семаглутида, који се продаје под брендовима „оземпик“ и „вегови“, показују неке ризике, посебно одређене преломе повезане са крхкошћу костију.
Жене старије од 75 година имале су осам пута већу вероватноћу да буду хоспитализоване због прелома кука и десет пута већу вјероватноћу да буду хоспитализоване због прелома карлице када су на вакцинама за мршављење, у поређењу са плацебом, према међународном испитивању спроведеном на 17.600 људи.
Упркос потенцијалним ризицима, стручњаци истичу да лијекови за мршављење имају значајне користи за јавно здравље јер смањују ризик од болести повезаних са гојазношћу, укључујући дијабетес типа 2, срчана обољења, мождани удар и рак.
Одвојена студија, коју је предводио Маџид Езати са Краљевског колеџа у Лондону, показала је да се раст стопе гојазности у појединим земљама успорава или стагнира, а истраживачи сматрају да би широка употреба лијекова за мршављење могла додатно да убрза тај тренд.
