Logo
Large banner

Поскупио најпопуларнији лијек против болова: Пријети несташица?

Аутор:

23.04.2026 10:05

Коментари:

0
Фото: Pexel/cottonbro studio

Рат у Ирану подигао је цијене лијекова чије је коришћење распрострањено у Великој Британији, а апотеке наплаћују купцима 20 до 30 одсто више цијене него у фебруару за парацетамол, показују подаци британског Националног удружења апотекара (НПА).

Цијене су повећане и за лијекове против болова, као и лијекове против поленске грознице, док у многим апотекама влада несташица аспирина, преноси Гардијан.

Процјењује се да су цијене таблета цетиризина, уобичајеног лијека за поленску грозницу, које се издају без рецепта, порасле за 20 до 30 одсто у истом периоду.

Скок цијена бензина и дизела од почетка рата Сједињених Америчких Држава и Израела против Ирана, прије скоро осам недјеља повећао је трошкове производње и транспорта за добављаче лијекова, што се одразило и на апотеке, које плаћају 40 до 50 одсто више да би наручиле лијекове на залихама.

Сукоб је такође удвостручио трошкове ваздушног превоза, док један од пет лијекова британске Националне здравствене службе (НХС) стиже ваздушним путем.

Неке апотеке су престале да продају аспирин без рецепта, дијелом због ограничења у снабдијевању која су почела прије рата у Ирану, а привремене несташице лијекова су честе, и могле би постати озбиљније ако се Ормуски мореуз, кључна транспортна рута за петрохемикалије, ускоро поново не отвори.

Преузимање дијелова текста или текста у цјелини је дозвољено уз обавезно навођење извора и уз постављање линка ка изворном тексту на порталу atvbl.rs.

Подијели:

Тагови :

Коментари (0)
Large banner

  • Најновије

Тренутно на програму

Стање на граничним прелазима

Small banner