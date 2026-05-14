Зашто једемо и када нисмо гладни: Препознајте ''окидаче'' на вријеме

14.05.2026 11:49

Фото: pexels/ Love Deep

Када се суочимо са вишком килограма, често се запитамо: „Како се ово десило?“.

Неријетко се јавља и осјећај да више не препознајемо себе у огледалу.

Уобичајена претпоставка је да једемо само када смо гладни. Када неко једе више него што му је потребно, лако је закључити да је „превише гладан“, па се често поставља питање шта ту није у реду.

Међутим, истина је другачија. Не једемо само када смо гладни. Физиолошка глад често је само мали дио приче када је ријеч о преједању и гојазности. Врло често једемо као одговор на различите окидаче.

Шта су окидачи преједања?

Окидачи су све ситуације, мисли, емоције или спољашњи фактори који покрећу жељу за храном чак и када нисмо физички гладни. Другим ријечима, они „активирају“ навику једења, често аутоматски и без свјесне одлуке.

Осим стварне физичке глади, окидачи за преједање најчешће се дијеле у неколико категорија.

Присутност хране

Сама појава или мирис хране може подстаћи јело, чак и када немамо потребу за њим. Отворене грицкалице или колачи често воде ка несвјесном грицкању.

Друштвене ситуације

Једемо јер нам се нуди, јер „није пристојно одбити“ или зато што сви око нас једу. Окупљања и изласци често значе више хране него што нам је потребно.

Навике и активности

Гледање телевизије, рад за рачунаром или учење често се повезују са јелом, па временом постају сигнал за храну.

Емоције

Стрес, туга, досада или анксиозност често воде ка једењу као начину утјехе или награде.

Умор

Када смо исцрпљени, теже доносимо свјесне одлуке па чешће посежемо за брзом храном.

Мисли

Увјеравања попут „заслужујем ово“ или „почињем од сутра“ могу покренути преједање.

Посебне прилике

Празници, рођендани или ситуације попут „викенд је“ често постају изговор за претјеривање у храни.

Зашто је важно препознати окидаче?

Када разумијемо шта покреће наше понашање, можемо да га мијењамо. Без тог увида, преједање дјелује као нешто што се „само дешава“, што често води осјећају губитка контроле.

Када препознамо окидаче:

  • постајемо свјеснији својих образаца понашања
  • лакше разликујемо физичку глад од емоција
  • једноставније мијењамо лоше навике
Како се носити са окидачима?

Не постоји једно универзално рјешење, али могу помоћи сљедеће стратегије:

  • држати нездраву храну ван видокруга
  • планирати оброке унапријед
  • не јести испред телевизора или екрана
  • пронаћи замјене попут шетње, чаја или кретања
  • научити препознати емоције прије јела
  • побољшати квалитет сна
  • преиспитати начин размишљања „све или ништа“
  • научити одбити храну у друштвеним ситуацијама
  • уживати у посебним приликама без гриже савјести

Вишак килограма не настаје преко ноћи, већ кроз низ малих свакодневних одлука. Окидачи објашњавају зашто једемо чак и када нисмо гладни.

Када их почнемо препознавати, однос према храни постаје свјеснији, а осјећај контроле се постепено враћа, преноси Рапорт.

Преузимање дијелова текста или текста у цјелини је дозвољено уз обавезно навођење извора и уз постављање линка ка изворном тексту на порталу atvbl.rs.

Храна

мршављење

здрава исхрана

Намирнице

вишак килограма

