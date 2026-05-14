Зашто једемо и када нисмо гладни: Препознајте ''окидаче'' на вријеме

Када се суочимо са вишком килограма, често се запитамо: „Како се ово десило?“.
Неријетко се јавља и осјећај да више не препознајемо себе у огледалу.
Уобичајена претпоставка је да једемо само када смо гладни. Када неко једе више него што му је потребно, лако је закључити да је „превише гладан“, па се често поставља питање шта ту није у реду.
Међутим, истина је другачија. Не једемо само када смо гладни. Физиолошка глад често је само мали дио приче када је ријеч о преједању и гојазности. Врло често једемо као одговор на различите окидаче.
Окидачи су све ситуације, мисли, емоције или спољашњи фактори који покрећу жељу за храном чак и када нисмо физички гладни. Другим ријечима, они „активирају“ навику једења, често аутоматски и без свјесне одлуке.
Осим стварне физичке глади, окидачи за преједање најчешће се дијеле у неколико категорија.
Сама појава или мирис хране може подстаћи јело, чак и када немамо потребу за њим. Отворене грицкалице или колачи често воде ка несвјесном грицкању.
Једемо јер нам се нуди, јер „није пристојно одбити“ или зато што сви око нас једу. Окупљања и изласци често значе више хране него што нам је потребно.
Гледање телевизије, рад за рачунаром или учење често се повезују са јелом, па временом постају сигнал за храну.
Стрес, туга, досада или анксиозност често воде ка једењу као начину утјехе или награде.
Када смо исцрпљени, теже доносимо свјесне одлуке па чешће посежемо за брзом храном.
Увјеравања попут „заслужујем ово“ или „почињем од сутра“ могу покренути преједање.
Празници, рођендани или ситуације попут „викенд је“ често постају изговор за претјеривање у храни.
Када разумијемо шта покреће наше понашање, можемо да га мијењамо. Без тог увида, преједање дјелује као нешто што се „само дешава“, што често води осјећају губитка контроле.
Када препознамо окидаче:
Не постоји једно универзално рјешење, али могу помоћи сљедеће стратегије:
Вишак килограма не настаје преко ноћи, већ кроз низ малих свакодневних одлука. Окидачи објашњавају зашто једемо чак и када нисмо гладни.
Када их почнемо препознавати, однос према храни постаје свјеснији, а осјећај контроле се постепено враћа, преноси Рапорт.
