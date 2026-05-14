На телефону пронађени порнографски снимци дјеце: Нијемац ухапшен у Сплиту

14.05.2026 12:29

Фото: Ron Lach/Pexels

Сплитско-далматинска полиција ухапсила је 65-годишњег држављанина Њемачке због сумње да је починио кривично дјело искориштавања дјеце за порнографију. Акција је резултат континуиране међународне полицијске сарадње.

Током претреса стана који је осумњичени користио, полицајци су пронашли и одузели лаптопове и мобилне телефоне.

На уређајима су откривени снимци и фотографије дјечије порнографије које је Нијемац посједовао.

Након криминалистичког истраживања, 65-годишњак је уз кривичну пријаву предат притворском надзорнику.

Терети се по члану 163. Кривичног закона Републике Хрватске, који се односи на најтежа дјела злоупотребе дјеце у порнографске сврхе.

(Индекс)

