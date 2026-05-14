Испливали језиви детаљи братоубиства: Мотком га ударао по глави

Аутор:АТВ
С.С. (61) из села Јастребац код Владичиног Хана ухапшен је јуче послије 19 сати након што је ударцима мотком по глави убио свог брата од стрица С.С. (71) из истог села.
Њему је по налогу Вишег јавног тужилаштва у Врању одређен притвор до 48 сати, а на терет му се ставља кривично дјело убиство.
"Након више удараца дрвеном мотком у предјелу главе, мушкарац је од задобијених повреда преминуо. Наложена је обдукција тијела покојног", потврђено је Куриру у Вишем јавном тужилаштву у Врању, које води истрагу.
Убиству је претходила краћа расправа и физички обрачун између браће.
Иначе, село Јастребац је планинско и удаљено је петнаестак километара од Владичиног Хана, ријетко је насељено и има око педесетак становника. У селу су људи потресени и затечени убиством које се догодило синоћ. Нико није очекивао да ће свађа браће довести до убиства.
Како Курир незванично сазнаје, браћа се нису женила и живјели су сами у посебним кућама. Бавили су се пољопривредом.
"Пет метара су куће удаљене једна од друге, такорећи врата до врата. Цијелог живота се тако расправљају, имали су и честе свађе и пријаве полицији. Старији брат је пријављивао млађег. Свађали су се, морам тако да кажем, око глупости. Најчешће око земље и дрва. И због глупости на крају дође до убиства", наводи извор Курира и додаје:
"Без везе су имали замјерке стално, страшно је што је на крају дошло до убиства. Нико од комшија није чуо јучерашњу свађу браће."
Према ријечима нашег саговорника, С.С. и С.С. су се често свађали око дрвећа.
"Страшно… У данашње вријеме ово није нормално, људи за ситнице направе глупост. Ово је иначе мирно мјесто, а сад се ово десило. Није баш свеједно кад се тако нешто чује. Сад су се обе куће затвориле, не знам стварно шта да кажем", напомиње извор Курира.
