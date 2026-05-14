Мотоциклиста претицао преко пуне линије, па се закуцао у аутомобил: Преминуо у болници

У тешкој саобраћајној несрећи која се догодила јуче у Барајеву, живот је изгубио мотоциклиста Н. М. (37).
Упркос напорима љекара, мушкарац је од задобијених повреда преминуо у болници, сазнаје "Телеграф.рс".
Према незваничним информацијама, до несреће је дошло када је возач аутомобила марке "опел" започео скретање улијево на паркинг простор. У том тренутку, у задњу лијеву страну аутомобила, предњим десним дијелом ударио је мотоцикл који се кретао у истом смјеру.
Како се сазнаје, мотоциклиста је у тренутку судара вршио радњу претицања преко пуне линије.
Увиђајем је утврђено неколико кључних детаља који су претходили овој трагедији:
Страдали Н. М. није имао положен возачки испит за управљање мотоциклом.
Мотоциклиста је у тренутку несреће носио заштитну кацигу, али јачина удара је, нажалост, била кобна.
Возач "опела" је подвргнут тестирању и утврђено је да није имао алкохола у крви.
Након судара, повријеђени мушкарац је хитно транспортован у болницу, гдје је убрзо подлегао повредама. Надлежно тужилаштво наложило је да се тијело настрадалог Н. М. пошаље на обдукцију како би се утврдио тачан узрок смрти.
Полиција наставља рад на расвјетљавању свих околности које су довеле до ове тешке несреће.
