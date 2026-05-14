За напад у Козарцу осумњичени фудбалски хулигани

Огњен Матавуљ
14.05.2026 10:50

Полиција Републике Српске
Приједорчани који су ухапшени због сумње да су напали двије особе у Козарцу припадници су навијачке групе Копре недри, фракције Делија, а мета њиховог напада биле су присталице ФК ”Челинац”, сазнаје АТВ.

Напад се догодио 3. маја када су маскирани нападачи пресрели и зауставили аутомобил.

Маскирани фантомкама, наоружани палицама

У њему су се налазила двојица мушкараца који су путовали на утакмицу Регионалне лиге Републике Српске - Запад између ФК ”Козара” из Доњих Орловаца и ФК ”Челинац” (четврти ранг такмичења у БиХ), које су физички напали и оштетили им аутомобил. Нападачи су били маскирани фантомкама, а у нападу су користили дрвене палице.

ПУ Приједор je као нападаче идентификовала Д.Р. (20), Н.М. (22), Ђ.Љ. (23) и М.К. (24) из Приједора који су ухапшени због сумње да су починили кривична дјела угрожавање сигурности и оштећење и одузимање туђе ствари.

Осумњичени за два кривична дјела

”Осумњиченима се на терет ставља да су 3. маја на подрчју Козарца возилом пресрели и зауставили друго возило у којем су се налазила оштећена лица, након чега су их физички напали и оштетили возило. У току је рад на комплетирању предмета након чега ће се Окружном јавном тужилаштву у Приједору против осумњичених бити достављен извјештај о почињеним кривичним дјелима”, саопштила је ПУ Приједор.

