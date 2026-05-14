Пијан улетио на терасу кафића у Шипову, има повријеђених

Аутор:

АТВ
14.05.2026 09:43

Н.М. из Шипова ухапшен је јер је пијан слетио аутомобилом са коловоза на терасу угоститељског објекта, при чему су двије особе повријеђене.

Повријеђени су И.А. и М.Б. из Шипова којима је указана прва помоћ у Дому здравља у овој локалној заједници, након чега је лице М.Б. упућено на лијечење у Универзитетски клинички центар (УКЦ) у Бањалуци.

"Алкотестирањем је утврђено да је Н.М. имао 1,74 промила алкохола у крви", саопштено је из Полицијске управе Мркоњић Град.

Саобраћајна незгода догодила се синоћ у 19.20 часова у Улици војводе Путника у Шипову.

Увиђај су обавили припадници Полицијске станице Шипово.

Шипово

хапшење

Полиција

више повријеђених

Кафић

