Емиру Селимовићу 45 година затвора за убиство супруге и сина

14.05.2026 09:34

Емир Селимовић из Калесије, убица супруге и дјетета
Пресуда Кантоналног суда у Тузли којом је оптужени Емир Селимовић због два кривична д‌јела Убиство на подмукао начин, учињених на штету супруге и малољетног сина, проглашен кривим, те му је изречена јединствена казна дуготрајног затвора у трајању од 45 година, потврђена је у жалбеном поступку одлуком Врховног суда ФБиХ, чиме је ова пресуда постала правоснажна.

Пресудом Кантоналног суда у Тузли оптужени је проглашен кривим што је радњама детаљно описаним у изреци пресуде, дана 12. фебруара 2025. године, у заједничком стану у Калесији, на подмукао начин, док су били на спавању, загушењем, убио супругу и малољетног сина.

"Суд је оптуженом за наведена кривична д‌јела почињена на штету супруге С.И. и малољетног сина, утврдио појединачне казне дуготрајног затвора у трајању од по 44 године, те потом примјеном одредби о стицају, оптуженом изрекао јединствену казну дуготрајног затвора у законском максимуму у трајању од 45 година", наводе из Кантоналног суда у Тузли.

Ово је до сада највећа казна предвиђена кривичним законодавством коју је изрекао Кантонални суд у Тузли у предметима против оптужених за најтеже облике кривичних д‌јела, за која суди по законом прописаним надлежностима.

