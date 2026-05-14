Емиру Селимовићу 45 година затвора за убиство супруге и сина

Коментари:0
Пресуда Кантоналног суда у Тузли којом је оптужени Емир Селимовић због два кривична дјела Убиство на подмукао начин, учињених на штету супруге и малољетног сина, проглашен кривим, те му је изречена јединствена казна дуготрајног затвора у трајању од 45 година, потврђена је у жалбеном поступку одлуком Врховног суда ФБиХ, чиме је ова пресуда постала правоснажна.
Пресудом Кантоналног суда у Тузли оптужени је проглашен кривим што је радњама детаљно описаним у изреци пресуде, дана 12. фебруара 2025. године, у заједничком стану у Калесији, на подмукао начин, док су били на спавању, загушењем, убио супругу и малољетног сина.
"Суд је оптуженом за наведена кривична дјела почињена на штету супруге С.И. и малољетног сина, утврдио појединачне казне дуготрајног затвора у трајању од по 44 године, те потом примјеном одредби о стицају, оптуженом изрекао јединствену казну дуготрајног затвора у законском максимуму у трајању од 45 година", наводе из Кантоналног суда у Тузли.
Хроника
Пожар у Добоју: Изгорјело возило
Ово је до сада највећа казна предвиђена кривичним законодавством коју је изрекао Кантонални суд у Тузли у предметима против оптужених за најтеже облике кривичних дјела, за која суди по законом прописаним надлежностима.
Најновије
09
58
09
56
09
49
09
43
09
36
Тренутно на програму