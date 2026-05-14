Путници на крузеру и даље под надзором: Откривено шта стоји иза опасне заразе

Здравствене власти потврдиле су избијање вирусног гастроентеритиса на крузеру усидреном у луци Бордо, уз дјелимично укидање раније уведених мјера карантина за дио путника.
На броду је боравило више од 1.700 људи, укључујући 1.233 путника и 514 чланова посаде, након што је код око 80 особа забиљежен акутни дигестивни поремећај, пренио је портал "Лемонде".
Префектура и Регионална здравствена агенција (АРС) саопштиле су да лабораторијски резултати потврђују да је ријеч о вирусној инфекцији гастроинтестиналног типа, чиме је искључена сумња на друге теже патогене.
"Резултати епидемиолошке анализе биолошких узорака потврђују да се ради о епизоди вирусног гастроентеритиса", наведено је у заједничком саопштењу.
На основу налаза, власти су укинуле забрану искрцавања за путнике који немају симптоме, док заражени остају у изолацији у својим кабинама.
Брод је под здравственим надзором од сриједе, 13. маја, након што је пријављено ширење симптома током пловидбе, укључујући и претходно заустављање у неколико европских лука.
Како је раније објављено, путници и посада брода налазило се у карантину на крузеру, након смрти једног путника и сумње на акутну цријевну инфекцију.
Компанија која управља крузером саопштила је да су први тестови искључили норовирус, док су власти раније демантовале било какву повезаност са другим пријављеним вирусима, укључујући хантавирус.
Током инцидента забиљежен је и смртни случај 92-годишњег путника, за који је званично потврђено да није повезан са епидемијом на броду. Истрага и медицински надзор на крузеру се настављају док власти прате развој ситуације и евентуално ново ширење инфекције.
