Нешковић потврдио: Блануша показао спремност да препусти кандидатуру

Аутор:АТВ
Коментари:9
Потпредсједник СДС-а Желимир Нешковић рекао је да се очигледно нешто догодило у току претходне вечери, те је Бранко Блануша показао спремност да препусти кандидатуру за предсједника Републике Српске.
Нешковић је истакао да информације које су дошле до њега "јасно говоре да више функционера Српске демократске странке желе да уђу у трку за предсједника Српске".
Према његовим ријечима, Блануша је до јуче имао чврст став да је кандидат за предсједника Републике Српске, а након синоћње сједнице Главног одбора СДС-а тај став више није био јасан.
Република Српска
СДС одбио позив Станивуковића, Блануша кандидат: "Окупите се око нас"
Коментаришући јучерашњу сједницу Главног одбора СДС-а, Нешковић је рекао да су чланови, на приједлог предсједника Блануше, потврдили раније донесене одлуке о кандидатурама за Опште изборе, укључујући одлуку Скупштине СДС-а да је Бранко Блануша кандидат за предсједника Републике Српске.
На питање да ли се Блануша током сједнице изјашњавао о кандидатури, Нешковић је одговорио потврдно - да јесте.
"Гласно је рекао да је кандидат и да ће поштовати одлуке СДС-а, односно да неће одустати", рекао је Нешковић.
Преузимање дијелова текста или текста у цјелини је дозвољено уз обавезно навођење извора и уз постављање линка ка изворном тексту на порталу atvbl.rs.
Бања Лука
1 д0
Бања Лука
1 д0
Бања Лука
1 д0
Бања Лука
1 д1
Најновије
10
49
10
46
10
42
10
31
10
24
Тренутно на програму