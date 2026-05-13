СДС одбио позив Станивуковића, Блануша кандидат: "Окупите се око нас"

СДС је на данашњој сједници Главног одбора потврдио кандидатуру Бранка Блануше за предсједника Републике Српске, усвојио споразум о заједничком дјеловању опозиције и позвао ПСС и Народни фронт да се окупе око Српске демократске странке.
Овим је јасно одбијена "помирљива" рука Драшка Станивуковића који је "блеф" сједницом од понедјељка, 11. маја, покушао да присили Српску демократску странку да промијени одлуку о кандидатури Блануше.
Овим закључцима Главног одбора, СДС у преговоре са опозицијом улази са одлуком о кандидату, иако понуђени споразум у првој тачки наглашава да ће се о томе договарати. Изгледа да је сам споразум пропао и прије него што је заживио.
1) Главни одбор Српске демократске странке потврђује своје раније донесене одлуке везане за кандидатуре на предстојећим општинским изборима у октобру 2026. године.
2. Главни одбор Српске демократске странке подржава заједнички наступ свих опозиционих странака на предстојећим изборима и као стуб опозиције позива их на саборност и јединство око Српске демократске странке.
"Главни одбор Српске демократске странке подржава споразум побједа концепт општих избора 2026. године који је предсједник СДС-а Бранко Блануша у претходном периоду понудио другим опозиционим странкама, који је као такав прихваћен, данас је формално потврђен од стране Главног одбора као органа који је по статуту СДС-а надлежан за његово потврђивање. Очекујем да ћемо након ове сједнице имати позитиван одговор од свих других политичких лидера странка опозиције", рекао је члан Главног одбора Јовица Радуловић.
Са кандидатом за предсједника Републике Српске, СДС је препустио ПСС-у кандидатуру за члана Предсједништва БиХ. Ипак, лидер ПСС-а Драшко Станивуковић послије "блеф" сједници каже да не желе доносити исхитрене одлуке и да треба и даље да разговарају о кандидатурама, што јасно указује да га Предсједништво БиХ не занима.
"Свако једнострано проглашавање и свако наметање може да штети нашем договору. Замолио сам преко 500 делегата да мало размислимо о томе. Као предсједник ПСС тражио сам и рекао уваженим члановима да имају повјерење да даље наставим водити преговоре са СДС-ом. Да донесемо најмудрију одлуку. Нисам да данас једнострано проглашење кандидатуре узбурка страсти негдје другдје и поквари могућност неког договора", рекао је Станивуковић и поручио да ће на наредној сједници Главног одбора доћи након договора са СДС-ом.
Он је поручио да ће своју номинацију користити за разговоре са СДС-ом.
"Морамо бирати кандидате са најбољим рејтинзима, провјерене, који побјеђују. Не смијемо да будемо вођени спекулацијама и лажним оптужбама. Постоји спекулација да ли студент или професор, мој одговор је и једно и друго. Овдје нема повлачења. Нити се Драшко повлачи пред Бланушом, нити Блануша пред Драшком", рекао је Станивуковић.
Он је додао да поштује снагу СДС-а, али тражи и да СДС поштује снагу ПСС-а.
"Ми смо спремни да послије ове сједнице Главног одбора зауставимо сво даље полемисање док се не постигне договор. Позивамо и друге да ураде исто. Ово је историјски тренутак", рекао је Станивуковић.
