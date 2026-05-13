Logo
Large banner

СДС одбио позив Станивуковића, Блануша кандидат: "Окупите се око нас"

Аутор:

АТВ
13.05.2026 19:43

Коментари:

2
Бранко Блануша и Драшко Станивуковић
Фото: ATV

СДС је на данашњој сједници Главног одбора потврдио кандидатуру Бранка Блануше за предсједника Републике Српске, усвојио споразум о заједничком дјеловању опозиције и позвао ПСС и Народни фронт да се окупе око Српске демократске странке.

Овим је јасно одбијена "помирљива" рука Драшка Станивуковића који је "блеф" сједницом од понедјељка, 11. маја, покушао да присили Српску демократску странку да промијени одлуку о кандидатури Блануше.

Овим закључцима Главног одбора, СДС у преговоре са опозицијом улази са одлуком о кандидату, иако понуђени споразум у првој тачки наглашава да ће се о томе договарати. Изгледа да је сам споразум пропао и прије него што је заживио.

1) Главни одбор Српске демократске странке потврђује своје раније донесене одлуке везане за кандидатуре на предстојећим општинским изборима у октобру 2026. године.

2. Главни одбор Српске демократске странке подржава заједнички наступ свих опозиционих странака на предстојећим изборима и као стуб опозиције позива их на саборност и јединство око Српске демократске странке.

"Главни одбор Српске демократске странке подржава споразум побједа концепт општих избора 2026. године који је предсједник СДС-а Бранко Блануша у претходном периоду понудио другим опозиционим странкама, који је као такав прихваћен, данас је формално потврђен од стране Главног одбора као органа који је по статуту СДС-а надлежан за његово потврђивање. Очекујем да ћемо након ове сједнице имати позитиван одговор од свих других политичких лидера странка опозиције", рекао је члан Главног одбора Јовица Радуловић.

Станивуковић жели кандидатуру за предсједника Републике Српске

Са кандидатом за предсједника Републике Српске, СДС је препустио ПСС-у кандидатуру за члана Предсједништва БиХ. Ипак, лидер ПСС-а Драшко Станивуковић послије "блеф" сједници каже да не желе доносити исхитрене одлуке и да треба и даље да разговарају о кандидатурама, што јасно указује да га Предсједништво БиХ не занима.

"Свако једнострано проглашавање и свако наметање може да штети нашем договору. Замолио сам преко 500 делегата да мало размислимо о томе. Као предсједник ПСС тражио сам и рекао уваженим члановима да имају повјерење да даље наставим водити преговоре са СДС-ом. Да донесемо најмудрију одлуку. Нисам да данас једнострано проглашење кандидатуре узбурка страсти негдје другдје и поквари могућност неког договора", рекао је Станивуковић и поручио да ће на наредној сједници Главног одбора доћи након договора са СДС-ом.

Он је поручио да ће своју номинацију користити за разговоре са СДС-ом.

"Морамо бирати кандидате са најбољим рејтинзима, провјерене, који побјеђују. Не смијемо да будемо вођени спекулацијама и лажним оптужбама. Постоји спекулација да ли студент или професор, мој одговор је и једно и друго. Овдје нема повлачења. Нити се Драшко повлачи пред Бланушом, нити Блануша пред Драшком", рекао је Станивуковић.

Он је додао да поштује снагу СДС-а, али тражи и да СДС поштује снагу ПСС-а.

"Ми смо спремни да послије ове сједнице Главног одбора зауставимо сво даље полемисање док се не постигне договор. Позивамо и друге да ураде исто. Ово је историјски тренутак", рекао је Станивуковић.

Преузимање дијелова текста или текста у цјелини је дозвољено уз обавезно навођење извора и уз постављање линка ка изворном тексту на порталу atvbl.rs.

Подијели:

Тагови :

СДС

Бранко Блануша

сједница

главни одбор

Кандидатура

споразум СДС

Коментари (2)
Large banner

Прочитајте више

Жељка Цвијановић

Република Српска

Цвијановић са Сиберелом: Поздрављамо присуство америчких компанија у Српској

1 ч

1
„Бањалука експо 2026“ је одлична прилика за повезивање привредника И припреме за највећу специјализовану свјетску изложбу EКСПО 2027. у Београду. Предсједник Српске и премијер виде у Бањалука eкспу озбиљну шансу и прилику за више инвестиција, нова радна мјеста и планове.

Бања Лука

Отворен Међународни сајам привреде „Бања Лука експо 2026“

1 ч

0
Вицо Зељковић најавио долазак Ђанија Инфантина

Фудбал

Вицо Зељковић најавио долазак Ђанија Инфантина

1 ч

0
Од инклузије до утицаја у региону, креирање атрактивних туристичких садржаја ван сезоне, европски климатски захтјеви – само су неке од тема које су се нашле на панелима посљедњег дана Јахорина економског форума. Форум је био изразито успјешан, а похвале и одушевљење учесника биће велики подстрех да сљедећи, јубиларни форум, буде још бољи, поручују организатори.

Економија

Затворен 9. Јахорина економски форум

1 ч

0

Више из рубрике

Жељка Цвијановић

Република Српска

Цвијановић са Сиберелом: Поздрављамо присуство америчких компанија у Српској

1 ч

1
Почело суђење Мирославу Краљевићу

Република Српска

Почело суђење Краљевићу због Младића и Караџића

1 ч

0
Породица и одбрана се надају позитивној одлуци о пријевременом пуштању генерала Младића

Република Српска

Младићево стање изузетно тешко, чека се одлука о захтјеву за пријевремено пуштање

2 ч

0
У суботу у Српској истиче мјера поврата десет фенинга по купљеној литри горива

Република Српска

У суботу у Српској истиче мјера поврата десет фенинга по купљеној литри горива

3 ч

0

  • Најновије

21

17

Цвијановић: Драгоцјена свака прилика да се у западном крилу Бијеле куће објасни ситуација у БиХ

21

11

Колач за који вам неће бити потребно брашно: Направите мак коцке за само 30 минута

21

08

Трамп повео пословне гиганте у Пекинг: Авион "тежак" више од 10.000 милијарди долара

21

07

Вања Маринковић: У октобру се враћам на терен, Партизан циља два трофеја до краја сезоне

21

03

ЕП у футсалу за средњошколце: Република Српска у полуфиналу

Тренутно на програму

Стање на граничним прелазима

Small banner