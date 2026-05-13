У суботу у Српској истиче мјера поврата десет фенинга по купљеној литри горива

Мјера поврата десет фенига по купљеној литри горива, која је у Републици Српској уведена као директна помоћ грађанима због великих поскупљења нафте на свјетском тржишту, истиче у суботу, 16. маја. До тада би Влада требало да одлучи да ли ће бити продужена и у наредном периоду.
У ресорном министарству кажу да је за примјену ове одлуке издвојено, према првим процјенама, између 5,5 и 6,5 милиона марака.
Захвалили су свим дистрибутерима који су се одазвали овом позиву и одрекли се дијела добити до рефундације средстава, чиме су показали висок степен друштвене одговорност.
"Мислимо да су највише користи од ове мјере имали пољопривредници и транспортне компаније. Пољопривредници су имали право на поврат и мислим да смо им, уз регресирано гориво, олакшали сјетву, што ће за све значити јефтинију храну. И превозници су такође имали право на овај поврат, и уз све проблеме које су имали у претходном периоду, сматрамо да им је ова мјера олакшала пословање", истакао је Нед Пуховац, министар трговине и туризма Републике Српске.
(РТРС)
