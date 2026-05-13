Logo
Large banner

У суботу у Српској истиче мјера поврата десет фенинга по купљеној литри горива

13.05.2026 18:18

Коментари:

0
У суботу у Српској истиче мјера поврата десет фенинга по купљеној литри горива
Фото: ATV

Мјера поврата десет фенига по купљеној литри горива, која је у Републици Српској уведена као директна помоћ грађанима због великих поскупљења нафте на свјетском тржишту, истиче у суботу, 16. маја. До тада би Влада требало да одлучи да ли ће бити продужена и у наредном периоду.

У ресорном министарству кажу да је за примјену ове одлуке издвојено, према првим процјенама, између 5,5 и 6,5 милиона марака.

Захвалили су свим дистрибутерима који су се одазвали овом позиву и одрекли се дијела добити до рефундације средстава, чиме су показали висок степен друштвене одговорност.

"Мислимо да су највише користи од ове мјере имали пољопривредници и транспортне компаније. Пољопривредници су имали право на поврат и мислим да смо им, уз регресирано гориво, олакшали сјетву, што ће за све значити јефтинију храну. И превозници су такође имали право на овај поврат, и уз све проблеме које су имали у претходном периоду, сматрамо да им је ова мјера олакшала пословање", истакао је Нед Пуховац, министар трговине и туризма Републике Српске.

(РТРС)

Подијели:

Тагови :

гориво

Влада Републике Српске

акцизе на гориво

Коментари (0)
Large banner

Више из рубрике

Коме се окренути и на чија врата покуцати?

Република Српска

Коме се окренути и на чија врата покуцати?

3 ч

5
Главни одбор потврдио: Блануша кандидат СДС-а за предсједника!

Република Српска

Главни одбор потврдио: Блануша кандидат СДС-а за предсједника!

3 ч

16
Небензја: Караџић подвргнут психолошком терору уз прећутну сагласност Међународног механизма

Република Српска

Небензја: Караџић подвргнут психолошком терору уз прећутну сагласност Међународног механизма

3 ч

0
"Звиздић и Конаковић су већ у политичкој пензији захваљујући послу и резултатима Додика"

Република Српска

"Звиздић и Конаковић су већ у политичкој пензији захваљујући послу и резултатима Додика"

4 ч

0

  • Најновије

21

17

Цвијановић: Драгоцјена свака прилика да се у западном крилу Бијеле куће објасни ситуација у БиХ

21

11

Колач за који вам неће бити потребно брашно: Направите мак коцке за само 30 минута

21

08

Трамп повео пословне гиганте у Пекинг: Авион "тежак" више од 10.000 милијарди долара

21

07

Вања Маринковић: У октобру се враћам на терен, Партизан циља два трофеја до краја сезоне

21

03

ЕП у футсалу за средњошколце: Република Српска у полуфиналу

Тренутно на програму

Стање на граничним прелазима

Small banner