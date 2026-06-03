Амиџић: Мала ти је плата, Дарко; Мала ти је плата, Ненаде!

Аутор:АТВ
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Кад треба тражити гласове, сјетите се радника у институцијама БиХ, међу којима су и хиљаде Срба. Кад тим људима расту плате, онда одједном причате о "јачању државе". Мала ти је плата, Дарко. Мала ти је плата, Ненаде!, поручио је Срђан Амиџић министар финансија и трезора у Савјету министара.
"Преко 130 милиона КМ повећања буџета иде управо на плате и накнаде запослених. Али то је тешко видјети из фотеље и са примањима која немају додирних тачака са животом ових радника", поручио је Амиџић на Икс-у, реагујући на изјаве Дарка Бабаља (СДС) и Ненада Вуковића (ПДП) о Приједлогу буџета институција БиХ за 2026. годину и повећању буџета, наводећи да је "демаскирана прича о патриотизму СНСД-а."
Мала ти је плата, Дарко. Мала ти је плата, Ненаде!— Srđan Amidžić (@AmidzicSrdjan) June 3, 2026
Кад треба тражити гласове, сјетите се радника у институцијама БиХ, међу којима су и хиљаде Срба. Кад тим људима расту плате, онда одједном причате о „јачању државе“.
Преко 130 милиона КМ повећања буџета иде управо на плате и…
Поручује да није проблем повећање плата.
"Проблем је што вам је политика важнија од људи које "наводно представљате". Патриотизам и брига за народ не иду у исту реченицу са вашим јефтиним популизмом!", поручио је Амиџић.
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