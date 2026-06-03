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Амиџић: Мала ти је плата, Дарко; Мала ти је плата, Ненаде!

Аутор:

АТВ
03.06.2026 08:32

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Амиџић: Мала ти је плата, Дарко; Мала ти је плата, Ненаде!
Фото: ATV

Кад треба тражити гласове, сјетите се радника у институцијама БиХ, међу којима су и хиљаде Срба. Кад тим људима расту плате, онда одједном причате о "јачању државе". Мала ти је плата, Дарко. Мала ти је плата, Ненаде!, поручио је Срђан Амиџић министар финансија и трезора у Савјету министара.

"Преко 130 милиона КМ повећања буџета иде управо на плате и накнаде запослених. Али то је тешко видјети из фотеље и са примањима која немају додирних тачака са животом ових радника", поручио је Амиџић на Икс-у, реагујући на изјаве Дарка Бабаља (СДС) и Ненада Вуковића (ПДП) о Приједлогу буџета институција БиХ за 2026. годину и повећању буџета, наводећи да је "демаскирана прича о патриотизму СНСД-а."

Поручује да није проблем повећање плата.

"Проблем је што вам је политика важнија од људи које "наводно представљате". Патриотизам и брига за народ не иду у исту реченицу са вашим јефтиним популизмом!", поручио је Амиџић.

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Подијели:

Тагови :

Срђан Амиџић

ПД ПС БиХ

СНСД

Дарко Бабаљ

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