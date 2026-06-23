Додик: Улагање у дјецу и њихово образовање остаје један од најважнијих приоритета

Аутор:АТВ редакција
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Улагање у дјецу и њихово образовање остаје један од наших најважнијих приоритета.
"Зато смо Основној школи "Вук Караџић" у Власеници уручили информатичку опрему, која ће ученицима омогућити савременије услове за учење и рад. Желимо да млади људи у сваком дијелу Републике Српске имају приступ знању, новим технологијама и прилику да својим радом и талентом граде успјешну будућност", истакао је Додик у објави на друштвеној мрежи Икс.
Улагање у дјецу и њихово образовање остаје један од наших најважнијих приоритета.— Милорад Додик (@MiloradDodik) June 23, 2026
Зато смо Основној школи "Вук Караџић" у Власеници уручили информатичку опрему, која ће ученицима омогућити савременије услове за учење и рад.
Желимо да млади људи у сваком дијелу Републике Српске… pic.twitter.com/AmHOVjsSJP
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