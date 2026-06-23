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Додик: Улагање у дјецу и њихово образовање остаје један од најважнијих приоритета

Аутор:

АТВ редакција
23.06.2026 14:40

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Милорад Додик
Фото: АТВ

Улагање у дјецу и њихово образовање остаје један од наших најважнијих приоритета.

"Зато смо Основној школи "Вук Караџић" у Власеници уручили информатичку опрему, која ће ученицима омогућити савременије услове за учење и рад. Желимо да млади људи у сваком дијелу Републике Српске имају приступ знању, новим технологијама и прилику да својим радом и талентом граде успјешну будућност", истакао је Додик у објави на друштвеној мрежи Икс.

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Тагови :

Милорад Додик

Дјеца

Образовање

Власеница

основна школа

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