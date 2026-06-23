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Додик: Крајње цинична реакција СДА - истина боли

Аутор:

АТВ редакција
23.06.2026 12:20

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Милорад Додик, предсједник СНСД-а
Фото: АТВ

Крајње цинично дјелује реакција СДА на изјаву шефа дипломатије Гидеона Сара коју је дао током разговора са српским чланом Предсједништва БиХ Жељком Цвијановић.

"Није исламофобија рећи истину. Није пропаганда указати на намјеру бошњачких странака да доминирају над Србима и Хрватима. Али је антисемитизам ускраћивати јеврејском народу, над којим је спроведен највећи геноцид, право да се брани. Још неукусније дјелује фалсификовање историје, позивање на наводне заслуге из прошлости, уз истовремено организовање скупова подршке Хамасу и Хезболаху. Када СДА моли да БиХ остане једина колонија, протекторат у којeм странац одлучује, а истовремено изјаву израелског министра Сара о угрожености хришћана у БиХ сматра мијешањем у унутрашња питања, онда је то чиста трагикомедија", истакао је Додик у објави на друштвеној мрежи Икс.

Додик додаје да због СДА и њој сличних, БиХ готово да више нема унутрашњих питања јер су се у свакој странци умијешали.

"Похвално је што се СДА, бар на тренутак, сјетила конститутивних народа и Устава, само је заборавила да се с народима договара, а не намеће им се, да се Устав поштује, а не извргава руглу. Истина боли, а министар Сар је само истину изговорио. А, ако Бошњаци желе да покажу поштовање јеврејском народу, онда треба да предају Хагаду Израелу, а не да је носају по свијету и извргавају је руглу", наводи Додик реагујући на саопштење СДА након Цвијановићевог састанка са Саром.

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Тагови :

Милорад Додик

СДА

Бошњаци

Гидеон Сар

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