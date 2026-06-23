Минић: Наставићемо реализацију приоритетних пројеката

Аутор:АТВ редакција
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Сарадња Српске и Србије одлична и да ће бити настављена реализација приоритетних пројеката, међу којима су и инфрастуктурни, рекао је премијер Републике Српске Саво Минић.
"Наставићемо активности које се односе на реализацију низа заједничких пројеката од привреде културе, науке, признавања лиценци, затим формирање радих група у науци и у култури, учествовање Српске у фондовима за науку Србије", рекао је Минић на конференцији за новинаре након састанка са премијером Србије Ђуром Мацутом.
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Он је истакао да је на састанку разговарано и о формирању наставних и научних конзорцијума Републике Српске и Србије.
"Дрина је кичма нашег народа. Једна смо народ и желимо се интегрисати у сваком смислу. Имамо исти језик, културу и традицију", истакао је Минић.
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