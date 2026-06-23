Црнковић: Право на живот бранити гдје год за то постоји прилика

Аутор:АТВ редакција
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Предсједник Удружења "Грин тим" из Новог Града Марио Црнковић рекао је да је дужност свих да бране право на живот и да ће се сутра и на округлом столу у Загребу чути "не" изградњи одлагалишта радиоактивног отпада на Трговској гори на самој граници са БиХ.
"БиХ и Хрватској требају добросусједски односи, а они се не граде тако што радиоактивни отпад гураш на границу. Дужност свих нас је да бранимо право на живот, гдје год имамо прилику, гдје је год потребно, а не тамо гдје је то лако", рекао је Црнковић Срни.
Он је истакао да није било једноставно донијети одлуку да прихвати позив за панел у Загребу, јер се организатори, судећи по најави догађаја, слажу да се радиоактивни отпад смјешта на Трговску гору, односну границу са БиХ.
Међутим, Црнковић је става да баш таквима треба указивати на погубност тог приступа, преноси "Срна".
Он је навео да је непримјерена формулација из најаве догађаја, како се тражи оптимално рјешење за смјештање радиоактивног отпада на Трговској гори, јер је формалноправно процес одабира у току, студија утицаја на животну средину није ни објављена, а активирана су кршења три међународне конвенције.
"Симптоматично је и то што на панел није позван нико од званичних представника са нивоа Републике Српске, Федерације БиХ или БиХ, о локалним нивоима да и не причам. На нас се гледа као на статисте, а вријеме ће показати да је то била једна од кључних грешака надлежних и ненадлежних у Хрватској", навео је Црнковић.
Он је истакао да како се чуло "не" у Женеви, Стразбуру, Луксембургу, Љубљани и другим кључним мјестима, поново ће се чути и у Загребу.
Српско народно вијеће сутра у Загребу организује округли сто "Збрињавање радиоактивног отпада у општини Двор".
Округли сто "Збрињавање нуклеарног отпада у опшини Двор - проблеми и рјешења", фокусираће се на еколошке, економске, саобраћајне и сигурносне аспекте збрињавања нуклеарног отпада, с циљем проналажења оптималног рјешења за изградњу Центра у Черкезовцу, наводи се у најави скупа.
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