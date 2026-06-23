Logo

Поново у погону воз Сарајево - Плоче

Аутор:

АТВ редакција
23.06.2026 10:59

Коментари:

0
пруга илустрација
Фото: АТВ

"Жељезнице Федерације БиХ" поново уводе сезонску међународну линију путничког воза на релацији Сарајево - Плоче - Сарајево, која ће путницима бити доступна током љетне сезоне.

Како је саопштено из овог предузећа, воз ће саобраћати од 26. јуна до 30. августа, и то петком, суботом и нед‌јељом.

"Полазак овог воза из Сарајева је у 7.15, а повратак из Плоча у 18.26. Цијена карте у једном правцу је 29,30 КМ, а цијена повратне је 48,30 КМ. За студенте, новинаре и пензионере, те групе од шест и више путника обезбиједили смо сет повластица од 30 одсто", казали су из "Жељезница ФБиХ".

Додају да повластицу од 50 одсто имаће слијепа и слабовидна лица и њихова пратња, те д‌јеца од четири до 12 година. Д‌јеца до четири године возе се бесплатно.

Новац

БиХ

Једнократна помоћ од 70 КМ за 5.700 пензионера у дијелу БиХ

"Вожња у једном правцу траје око 3 сата и 20 минута", додају из "Жељезница ФБиХ".

Појашњавају да ће због увођења овог воза доћи до помјерања термина поласка послијеподневног воза из Чапљине према Сарајеву на сљедећи начин, Чапљина 19.29, Житомислићи 19.41, Мостар 19.56, Дрежница Стара 20.15, Јабланица Град 20.29, Коњиц 20.45 и Хаџићи 2137.

У осталим данима, од понед‌јељка до четвртка, послијеподневни воз из Чапљине према Сарајеву полазиће у редовном термину у 16.42

Карте за наведену релацију Сарајево - Плоче - Сарајево неће бити доступне онлајн.

Преузимање дијелова текста или текста у цјелини је дозвољено уз обавезно навођење извора и уз постављање линка ка изворном тексту на порталу atvbl.rs.

Подијели:

Тагови :

ЖФБиХ

Сарајево

Плоче

Коментари (0)

Више из рубрике

Новац

БиХ

Једнократна помоћ од 70 КМ за 5.700 пензионера у дијелу БиХ

2 ч

0
Возила на Нестро пумпи точе гориво.

БиХ

Колико је гориво на пумпама у БиХ појефтинило? Ево тренутног стања

2 ч

0
Временска мапа БиХ

БиХ

Мапа БиХ потпуно црвена: Метеоролози најављују екстреме

2 ч

0
Жељка Цвијановић ЈНС

БиХ

Бибас: Цвијановићева је велики пријатељ и велика подршка

2 ч

0

  • Најновије

13

01

Кошарац: Политичком Сарајеву остаје само да броји успјехе Српске

12

58

Северина одржала концерт са пешкиром на глави

12

57

Портир у болници јео људско месо: Складиштио дијелове тијела код куће и на радном мјесту

12

45

Ударио дјевојку, па се дао у бијег пјешке: За њим раније расписано чак 15 потрага

12

45

Српска у срцу Њујорка: Погледајте шта се приказује на Тајмс Скверу

Тренутно на програму

Стање на граничним прелазима