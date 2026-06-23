Поново у погону воз Сарајево - Плоче

Аутор:АТВ редакција
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"Жељезнице Федерације БиХ" поново уводе сезонску међународну линију путничког воза на релацији Сарајево - Плоче - Сарајево, која ће путницима бити доступна током љетне сезоне.
Како је саопштено из овог предузећа, воз ће саобраћати од 26. јуна до 30. августа, и то петком, суботом и недјељом.
"Полазак овог воза из Сарајева је у 7.15, а повратак из Плоча у 18.26. Цијена карте у једном правцу је 29,30 КМ, а цијена повратне је 48,30 КМ. За студенте, новинаре и пензионере, те групе од шест и више путника обезбиједили смо сет повластица од 30 одсто", казали су из "Жељезница ФБиХ".
Додају да повластицу од 50 одсто имаће слијепа и слабовидна лица и њихова пратња, те дјеца од четири до 12 година. Дјеца до четири године возе се бесплатно.
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"Вожња у једном правцу траје око 3 сата и 20 минута", додају из "Жељезница ФБиХ".
Појашњавају да ће због увођења овог воза доћи до помјерања термина поласка послијеподневног воза из Чапљине према Сарајеву на сљедећи начин, Чапљина 19.29, Житомислићи 19.41, Мостар 19.56, Дрежница Стара 20.15, Јабланица Град 20.29, Коњиц 20.45 и Хаџићи 2137.
У осталим данима, од понедјељка до четвртка, послијеподневни воз из Чапљине према Сарајеву полазиће у редовном термину у 16.42
Карте за наведену релацију Сарајево - Плоче - Сарајево неће бити доступне онлајн.
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