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Бибас: Цвијановићева је велики пријатељ и велика подршка

Аутор:

АТВ редакција
23.06.2026 10:04

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Жељка Цвијановић ЈНС
Фото: Ustupljena fotografija

Градоначелник израелског града Модин Хаим Бибас захвалио је српском члану Предсједништва БиХ Жељки Цвијановић на пријатељству и подршци коју пружа Израелу.

"Цвијановићева је велики пријатељ и велика подршка Израелу, на сваком мјесту и у сваком изазову. Хвала Вам", рекао је Бибас на отварању конференције "Муниекспо" у Тел Авиву, преноси "Срна".

Цвијановићева се данас обратила на отварању конференције.

"Муниекспо" је водећа међународна конференција и сајам урбаних иновација у Израелу, који организује Федерација локалних власти.

Српски члан Предсједништва БиХ борави у вишедневној посјети Израелу током које се састала са државним руководством и обратила се на Самиту међународне политике.

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Тагови :

Хаим Бибас

Жељка Цвијановић

Израел

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