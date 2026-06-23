Бибас: Цвијановићева је велики пријатељ и велика подршка

Аутор:АТВ редакција
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Градоначелник израелског града Модин Хаим Бибас захвалио је српском члану Предсједништва БиХ Жељки Цвијановић на пријатељству и подршци коју пружа Израелу.
"Цвијановићева је велики пријатељ и велика подршка Израелу, на сваком мјесту и у сваком изазову. Хвала Вам", рекао је Бибас на отварању конференције "Муниекспо" у Тел Авиву, преноси "Срна".
Цвијановићева се данас обратила на отварању конференције.
"Муниекспо" је водећа међународна конференција и сајам урбаних иновација у Израелу, који организује Федерација локалних власти.
Српски члан Предсједништва БиХ борави у вишедневној посјети Израелу током које се састала са државним руководством и обратила се на Самиту међународне политике.
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