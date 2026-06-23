Цвијановић на конференцији у Тел Авиву: Српска гаји искрено пријатељство са Израелом

Аутор:АТВ редакција
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Изузетно смо поносни на чињеницу да наши градови активно граде мостове сарадње, баш као што Република Српска гаји искрено пријатељство са Државом Израел, истакла је српски члан Предсједништва БиХ Жељка Цвијановић у свом обраћању на конференцији "Муниекспо 2026", коју организује Федерација локалних власти.
Говор Цвијановићеве преносимо у цјелости:
Поштовани предсједниче Федерације локалних власти и градоначелниче Модина, господине Бибас, уважени градоначелници, ексцеленције, даме и господо, Изузетна ми је част што имам прилику да вас поздравим на отварању овогодишњег Муниекспо самита. Овај престижни догађај с правом је постао глобално препознатљива платформа за размјену знања и иновација у управљању локалним заједницама.
Посебно желим да захвалим нашим домаћинима на гостопримству и на томе што су поново окупили лидере из цијелог свијета око тема које дефинишу нашу заједничку будућност. Посебна захвалност господину Хаиму Бибасу на позиву, дугогодишњој доброј сарадњи и пријатељском односу, како на личном нивоу, тако и према Бањалуци и Републици Српској.
Слоган ове конференције - "Побједничко партнерство" - за нас није само теорија, већ жива пракса. Изузетно смо поносни на чињеницу да наши градови активно граде мостове сарадње, баш као што Република Српска гаји искрено пријатељство са Државом Израел.
Република Српска
Цвијановић: Поносно представљамо и чувамо Српску
Посебно желим да истакнем дубоке везе и побратимство Бањалуке, нашег највећег града и административног центра Републике Српске са градом Модином. То партнерство, које је расло под вођством нашег драгог домаћина, господина Хаима Бибаса, представља прави примјер како локалне заједнице могу сарађивати на пољу образовања, културе и модерних технологија.
Кроз овакве директне везе, наши народи уче једни од других и постају отпорнији на изазове модерног доба. Живимо у времену дубоких глобалних промјена и непредвидивих криза. У таквим околностима, прва линија одбране и прва тачка ослонца за сваког човјека јесу управо његове локалне институције. Отпорност једног друштва не гради се само са врха; она се тестира и доказује на локалном нивоу.
Када наступи криза, грађани се не ослањају само на државне структуре, већ и на своје локалне власти и њене службе - оне које су им по природи ствари најближе. Зато је способност локалних самоуправа да ефикасно и на основу тачних података управљају кризним ситуацијама постала један од стубова опште безбједности.
Међутим, кризе са којима се суочавамо нису само технолошке или логистичке природе; оне су често и моралне. Свједоци смо, нажалост, забрињавајућег глобалног пораста антисемитизма, предрасуда и говора мржње на глобалном нивоу.
Историја нас учи да екстремне идеологије и мржња према јеврејском народу никада не остају изоловане - оне су увијек рани симптом дубоке кризе и ерозије хуманости у цијелом друштву. Зато борба против антисемитизма и очување историјског сјећања на заједничка страдања наших народа не смију бити препуштени само декларацијама на високом нивоу.
Република Српска
Цвијановић стигла на конференцију "Муниекспо 2026"
Та борба се води и у локалним заједницама - кроз образовне системе, културне институције и кроз креирање друштвеног амбијента у којем се толеранција активно живи, а сваки облик мржње без одлагања одбацује. Желим истаћи да Република Српска има нулти ниво толеранције на сваки вид антисемитизма који уочимо у оквиру БиХ и да се против тога активно боримо.
Истовремено, поносни смо што Република Српска, укључујући и њене локалне заједнице, представља сигуран оквир за све наше грађане и за све људе, без обзира на националну, вјерску или културну припадност. Наша је заједничка дужност да осигурамо да наши градови остану сигурни домови за све своје грађане.
Израел је лидер у развоју технологија које штите животе. За нас је овај сајам драгоцјена прилика да видимо како иновације могу директно повећати безбједност и квалитет живота. Али технологија добија пуну снагу тек када се споји са људским вриједностима и међусобним повјерењем.
Партнерство на релацији централна власт - локална заједница, јавни сектор - грађани, као и наша међународна сарадња, једини су пут ка стабилној будућности. Сви ми дијелимо исти циљ: изградити стабилне, безбједне и просперитетне заједнице у којима људи желе да живе и одгајају своју дјецу.
Увјерена сам да ће партнерства која потврђујемо и градимо овдје у Тел Авиву бити снажан корак напријед ка том циљу. Хвала вам на пажњи и желим вам успјешан рад.
Такође, Цвијановићеву је пред аудиторијумом поздравио Бибас, коју је најавио као великог пријатеља Израела.
/РТРС/
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